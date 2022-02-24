Сотни людей задержаны в центре Москвы за участие в антивоенных протестах

Тысячи людей вышли в центр российской столицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями Кремля и протестовать против вторжения армии РФ в Украину. Тем не менее, силовикам, стянутым в центр Москвы заблаговременно и в огромном количестве, удалось подавить протест и не дать вышедшим гражданам собраться где-то в одном месте.

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Еще днем Пушкинскую площадь, куда к семи часам вечера призвала выйти противников войны правозащитница Марина Литвинович, огородили металлическими барьерами. Саму Литвинович полиция задержала на выходе из собственного дома еще за несколько часов до назначенного времени.

К вечеру в центре города были десятки автозаков и автобусов с бойцами Росгвардии и полицейскими. Практически все они были в полном «доспехе» — спецеэкипировке, предназначенной для разгона демонстраций и подавления беспорядков. Из-за риска быть задержанным лишь редкие демонстранты пытались развернуть плакаты, поднять флаги или просто украсить одежду какой-то антивоенной или украинской символикой. Таких задерживали в первую очередь, часто еще на подступах к месту проведения акции.

Тем не менее, множество людей собрались вокруг оцепленной Пушкинской площади, периодически хлопая в ладоши и скандируя «Нет войне!»

Группы молодежи в несколько сотен человек проводили минишествия вдоль Тверской улицы. Но затем на них обращала внимание полиция, группу демонстрантов догоняли автобусы полиции и выскакивавшие из них «космонавты» (так участники протестов прозвали экипированных доспехами и шлемами силовиков). Разгонявшие протесты часто были без опознавательных знаков и почти все с тонированными забралами шлемов. Они жестко задерживали скандирующих демонстрантов, а остальные демонстранты разбегались в разные стороны. Сопротивления силовикам никто оказать не решился.

Несмотря на исключительно мирный характер акции, силовики действовали жестко, если не сказать жестоко. Социолога, профессора «Шанинки» Григория Юдина при задержании избили до потери сознания и в таком виде доставили в отделение полиции, куда затем в течение значительного времени не допускали врачей «скорой помощи». Когда медикам все же позволили оказать помощь Юдину, он был госпитализирован в больницу имени Склифосовского. О его состоянии до сих пор ничего не известно.

ОВД-Инфо к полуночи сообщило о 1741 задержанном за участие в антивоенных протестах в 52 российских городах, из них почти тысяча — в Москве. Среди задержанных есть и журналисты, в том числе те, кто имел при себе весь перечень требуемых полицией для работы на массовых акциях документов. Вместе с молодежью в автозаках оказались и вышедшие на протест пожилые люди, в том числе старики, пережившие Великую Отечественную войну.

Тем не менее, удержать под жестким контролем каждую улицу и площадь в центре Москвы силовикам не удалось, и протестующие, которых вытеснили с Пушкинской площади, стали собираться на прилегающих улицах и ближайших площадях, где было достаточно места. Так большая группа демонстрантов скопилась у памятника Маяковскому на Тверской улице, где они развесили листы бумаги с антивоенными и проукраинскими лозунгами на посаженных там деревьях.

Антивоенные надписи также появились прямо на стенах проходной в здании Госдумы на Охотном ряду, а баннер с надписью «Всегда за любовь, никогда за войну» был вывешен на мосту напротив высотного здания на Котельнической набережной.

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