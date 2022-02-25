Лавров: Россия готова к переговорам в любой момент, когда армия Украины сложит оружие

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам только после капитуляции украинских вооруженных сил. Ранее к началу переговоров Россию призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама Читать далее

«Ответ Лаврова вовсе не означает, что Россия готова прекратить начатую ей войну в Украине», — заявил RFI военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауер.

По его словам, все, что сделал Лавров — это повторил слова Путина, который ранее, отвечая на вопросы журналистов, прямо заявил, что у российского военного вторжения есть ряд целей, среди которых «демилитаризация» Украины, то есть превращение ее в страну без какой бы то ни было армии, как, например, Исландия.

«Россия требует от Украины безоговорочной капитуляции по примеру гитлеровской Германии, то есть отказа от собственных вооруженных сил, сдачи в плен для последующего суда нынешнего руководства страны, разделения Украины на несколько мелких государств, а также признания Крыма и вечного нейтралитета», — пояснил Фельгенгауер.

Другие военные эксперты, с которыми связался RFI, поддержали эту точку зрения. Заявление Лаврова, по их словам, укладывается в рамки, заданные ранее Путиным, и никак не свидетельствует о каких-то изменениях в российской позиции по украинскому вопросу. «Это лишь еще одно требование безоговорочной капитуляции», — полагают комментаторы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении вновь призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров. «По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал украинский лидер.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться