Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook

Роскомнадзор с 25 февраля начал частично блокировать Facebook, заявило ведомство.

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Это объяснили тем, что накануне Facebook ограничил официальны аккаунты «Звезды», РИА Новости, «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Требование Роскомнадзора снять ограничения компания Meta «проигнорировала», — заявило ведомство. С октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая ограничений российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

25 февраля Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД признала соцсеть Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

РИА Новости сообщало, что Facebook наложил ограничения на страницу агентства на 90 дней за распространение ложной информации. Что это за информация, агентство не уточнило. Телеканал «Звезда» сообщал, что Facebook ограничил его страницу за неоднократные фейки после публикаций новостей по официальным сообщениям Минобороны РФ. Речь не идет о блокировке страниц, а о том, что их публикации соцсеть решила показывать ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей, заявили «Звезда» и РИА Новости.

Накануне Роскомнадзор обязал СМИ в публикациях о нападении РФ на Украину использовать информацию только из официальных российских источников.

«Распространение ложной информации в сети «Интернет» повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора», — предупредило ведомство. «Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — считают в Роскомнадзоре.

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