Си Цзиньпин в разговоре с Путиным выступил за переговоры РФ и Украины и призвал отказаться от «менталитета холодной войны»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что поддерживает переговоры России и Украины для разрешения конфликта. Об этом он сказал Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, передает китайский вещатель CCTV. Си Цзиньпин в ходе этого разговора отметил важность отказа от «менталитета холодной войны».

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Председатель КНР в телефонном разговоре с Путиным заявил, что «ситуация на востоке Украины претерпела стремительные изменения», что вызывает беспокойство международного сообщества».

В разговоре с Путиным Си Цзиньпин указал, что «необходимо отказаться от менталитета холодной войны, придавать важное значение и уважать законные интересы безопасности всех стран и путем переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности», — говорится в публикации по итогам переговоров на сайте CCTV.

«Китай поддерживает Россию и Украину в решении вопроса путем переговоров», передает CCTV.

В отчете подчеркивается, что позиция Китая основывается на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения целей и принципов ООН.

При этом власти Китая не называют нападение России на Украину «вторжением» и официально не осудили Россию.

Как передает CCTV, Путин заявил Си Цзиньпину, что готов к переговорам с Украиной на высоком уровне. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину переговоры, чтобы прекратить гибель людей. Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москква готова к переговорам в случае, если ВС Украины «сложат оружие».

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