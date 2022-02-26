Все больше российских знаменитостей, деятелей культуры, политиков и общественных деятелей выступают против войны

Первые посты в соцсетях и антивоенные видеообращения от российских селебритис появились уже в день начала российского вторжения в Украину, а в последующие дни их количество только быстро росло.

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Одними из первых на нападение российских войск на Украину отреагировали муниципальные депутаты целого ряда городов России. Они опубликовали открытое письмо с осуждением развязанной войны, под которым на момент публикации этой заметки подписались более 200 мундепов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самары, Рязани, Йошкар-Олы и других городов.

«Сограждане! Мы — избранные народом депутаты — безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания. Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата», — говорится в тексте письма.

Против войны в Украине выступили два депутата Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев и Олег Смолин.

«Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», — написал Матвеев в своем телеграм-канале в ночь на 26 февраля.

Незадолго до этого депутат-коммунист Олег Смолин заявил, что, «услышав о начале крупномасштабных боевых действий на Украине, испытал потрясение». При этом он тоже голосовал за ратификацию договора о дружбе с самопровозглашенными республиками.

«Как российский интеллигент я убежден: военная сила должна применяться в политике лишь в самом крайнем случае. Все серьезные эксперты говорят, что крупномасштабные военные действия на Украине „легкой прогулкой“ не будут. Мне жаль человеческих жизней — и наших, и не наших», ― написал он на своей странице в Фейсбуке.

25 февраля петицию, в которой открыто поддержали антивоенные протесты и потребовали прекратить огонь, опубликовали российские учителя. Среди подписантов преподаватели не только из большинства российских регионов, но и других стран — Италии, США, Франции, Эстонии, Израиля, Швеции и Германии.

«Утром 24 февраля у меня и моих коллег возникло ощущение, что нужно что-то делать. Нельзя просто сидеть и смотреть, как происходит такая катастрофа. Страна катится в пропасть, пытаясь захватить соседнюю страну варварскими методами. Хотелось заявить о том, что мы считаем это ужасным. Петиция — это первое, что пришло мне в голову», — рассказал изданию Meduza один из авторов текста петиции учитель математики из Москвы Иван Меньшиков.

26 февраля было опубликовано открытое письмо, подписанное более чем двумя тысячами российских художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры.

«Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное „НЕТ ВОЙНЕ!“. Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода войск с территории Украины и проведения мирных переговоров», — говорится в письме.

В тот же день открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине подписали сотни российских врачей.

«Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям все будут на одном языке. <…> Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания. Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия», — написали медработники российскому президенту.

Очередной выпуск ютюбшоу известного российского кинокритика Антона Долина «Радио Долин» тоже оказался посвящен войне в Украине и состоял из антивоенных реплик звезд российского кинематографа, таких как Александр Роднянский, Евгений Цыганов, Вениамин Смехов, Андрей Звягинцев и другие.

С аналогичным призывом к российским властям обратились без малого 500 благотворительных организаций.

После того, как стал понятен масштаб антивоенных настроений в российском обществе, в соцсетях ряда российских прокремлевских блогеров, музыкантов и телеведущих стали появляться однотипные посты с оправданием действий российской власти, развязавшей войну в Украине.

Среди поддержавших войну знаменитостей были замечены, в частности, телеведущая Тина Канделаки, блогер Амиран Сардаров, певец Николай Басков и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

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