В России наказывают за упоминание слова «война»: власти потребовали удалить материалы «Новой газеты» и других СМИ

Роскомнадзор потребовал удалить материалы «Новой газеты», телеканала «Дождь», издания «Медиазона» и других СМИ за то, что они называют войну России против Украины войной.

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О требовании, поступившем от надзорного ведомства, сообщила «Новая газета».

Издание Meduza уточняет, что уведомление направлено в адрес 10 изданий — «Новая газета», «Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазона», The New Times, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», «ИноСМИ».

В требовании Роскомнадзора утверждается, что «на указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

Если эти публикации не будут удалены, РКН угрожает заблокировать указанные СМИ. Кроме того, они могут быть оштрафованы на сумму до пяти миллионов рублей.

Напомним, Владимир Путин объявил войну Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Российские захватчики, при поддержке своего белорусского «союзника» Лукашенко, предоставившего территорию Беларуси армии РФ, атакуют почти всю территорию Украины. В настоящий момент ведутся ожесточенные бои за Киев.

Обращение лауреата Нобелевской премии мира, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Первые часы после начала войны. 24.02.2022

Утром 26 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что в этой войне уже погибли по меньшей мере «198 мирных жителей, из которых трое — дети, 1115 получили ранения, из них 33 — дети».

Российские власти продолжают рассказывать, что ведут не войну, а «военную операцию» по «денацификации» Украины, которая якобы «не затрагивает» мирных жителей.

Генсек ООН ранее назвал происходящее «худшей с начала века войной в Европе».

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