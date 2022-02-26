«Свидетели» обвинения мало что могли вспомнить: завершился пятый день «суда» над Навальным

Алексею Навальному приходится выступать в этом «выездном суде» в тюремной робе с самого начала. Фото 15.02.2022

В колонии города Покров Владимирской области 25 февраля завершился пятый день мероприятия под названием «выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы» по обвинению политика Алексея Навального — одновременно и в «неуважении к суду», и в «мошенничестве». В этот день в «судебном зале» выступили двое «свидетелей обвинения». И оба почти ничего не смогли вспомнить о том, как Навальный «оскорблял» суд.

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Заседание началось с опозданием на час, сообщила «Медиазона», которая вела прямую трансляцию мероприятия. Навальный сидел в тюремной робе — напомним, что «суд» не позволяет ему участвовать в заседаниях в другой одежде.

Первый свидетель, судебный пристав Евгений Ходенок, сразу же объявил, что «ничего не помнит» о суде над Навальным, на котором он работал (на том суде политика обвиняли в «клевете на ветерана»).

Г-н Ходенок рассказал, что на процессе по делу о «клевете» «было много людей», но он не может вспомнить, что это были за люди и что они там делали. В ответ на попытку прокурора Тихоновой дать подсказку («Журналисты, наверное, освещали?»), свидетель после паузы заявил, что не знает, как ему дальше выступать в суде, ведь он «ничего не помнит».

После этого прокурор попросила суд огласить «показания» свидетеля на следствии, но адвокаты Навального (Ольга Михайлова и Вадим Кобзев) выступили против. Их позицию поддержал и сам Навальный.

Тогда судья Маргарита Котова сама стала «опрашивать» свидетеля Ходенка. Попросила вспомнить «хоть что-то» про поведение Алексея Навального. Свидетель нашел в себе несколько слов: «Ну вызывающе себя вел. То ли фюрером назвал судью, то ли что-то такое»... Но затем Ходенок снова стал повторять, что ничего не помнит и вспомнить не может.

Вторым свидетелем стал конвоир Иван Александров, который тоже сказал, что не помнит подробностей того дня, когда доставлял Навального в суд.

Вспомнил только, что политик «возмущался, что его дополнительно обыскивают при конвоировании».

Прокурор просит «вспомнить» об отношении Навального к участникам процесса.

— Вообще помню, что что-то там про ветерана сказал. Судье хамил, вроде как, — собрался с мыслями конвоир.

После допроса второго свидетеля и объявленной паузы прокурор стала зачитывать решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также «Фонда защиты прав граждан» и штабов Навального «экстремистскими организациями».

(«Казалось бы — при чем тут вообще экстремизм, ведь это уголовное дело о мошенничестве?», — с недоумением написали позднее соратники политика на его сайте. И нашли такое объяснение: «Обвинение не может доказать, что Навальный, призывая жертвовать в ФБК деньги на борьбу с коррупцией, потратил их на себя. [...] Но ведь прокуратуре нужно как-то подтвердить факт хищения. Сказать, что Навальный призывал жертвовать деньги на борьбу с коррупцией, а сам всех обманул и потратил их на что-то другое. Вот они и придумали — экстремизм…»).

Упоминая Youtube-канал «Навальный Live», госпожа прокурор называет его «Навальный Лав», что заставляет Навального улыбаться.

Когда самому политику дали слово, он сначала напомнил, что на судебные заседания по признанию связанных с ним организаций «экстремистскими» его не допустили, хотя он неоднократно подавал об этом ходатайства.

Оппозиционер затем рассказал, что делал расследование о прокуроре Москвы Денисе Попове, который и потребовал признать ФБК и другие (упомянутые выше) организации «экстремистскими». «Именно потому, что он жулик, он и хотел уничтожить ФБК», — заверил Навальный, после чего госпожа прокурор перешла на повышенный тон, заявив, что подсудимый «не имеет права» называть людей жуликами без соответствующего решения суда.

На это Навальный ответил (цитата по изданию Вот Так Belsat): «Возбудите еще одно уголовное дело». Политик также заверил:

— Я лично расследовал, какой он вор и жулик, к сожалению, суд не признает очевидный факт. [...] Иначе как он купил гостиницы в Черногории и виллы в Испании?! Именно поэтому я ненавижу вашу власть, потому что вы не можете его судить, но рано или поздно его будет судить суд. Правда не меняется от этого. Ваша власть покрывает таких жуликов и воров, а меня называет экстремистом.

После этого судья стала угрожать, что «удалит» Навального из зала. На это политзаключенный Навальный ответил (вызвав новый всплеск негодования со стороны прокурора):

— Есть очевидные вещи: трава зеленая, небо синее, Россия — наше отечество... То, что прокурор вор и жулик — такая же очевидность. Чайка — преступник и взяточник. Путин — вор и взяточник.

Отвечая на угрозу удалить его из зала, Навальный предложил судье именно так и сделать, не забывая, что «будет странно удалить меня, учитывая, что мы вообще в тюрьме».

После перерыва прокурор зачитала решение Центризбиркома о недопуске Навального на президентские выборы-2018, акты осмотра сайтов «Навальный 2018», ФБК, «Умного голосования», протоколы осмотра роликов на Youtube-каналах «Навальный» и «Навальный Live»… Затем — заявление «потерпевшего» Костенко (пенсионер Михаил Костенко — один из четырех «потерпевших» по обвинению Навального в «мошенничестве»; Михаил в 2017 году перечислил Навальному на президентскую кампанию 50100 рублей).

Навальный просит завершить заседание поскорее, потому что день подходит к концу, на часах почти шесть вечера, а «суд» начался в одиннадцать утра… Судья обещает это «учесть», но вскоре объявляет только перерыв.

После него прокурор зачитала еще несколько документов, в том числе, материалы проверки по уголовному делу об «оскорблении судьи». Изучались также материалы с репортажами о суде, в том числе материал «Дождя» с заголовком про «оберштурмбаннфюрера», пишет Belsat. (На заседании по делу о «клевете на ветерана» оппозиционер просил разрешить ему обращаться к судье «не ваша честь, а оберштурмбаннфюрер»).

Прокурор Тихонова зачитывает выводы лингвистической экспертизы по делу об «оскорблении суда» и игнорирует требование адвоката Михайловой прочитать всю экспертизу, а не только выводы.

— (Лингвистическая) экспертиза сделана учительницей математики Крюковой, — подчеркивает адвокат.

Дальше идет быстрое зачитывание документов, которые касаются состояния здоровья Навального, чтение других бумаг.

Ближе к семи вечера политик не выдерживает, отмечая невероятную «скорострельность» представительницы гособвинения:

— Что произошло в перерыве? [...] Было принято решение выйти на приговор на следующей неделе? Вчера мы читали полдня один том, а сегодня за час прочитали пять томов [...] ? Даже если кто-то намекнул, что надо ускориться, давайте соблюдать какие-то рамки приличия.

Вместо прокурора ответила судья:

— Алексей Анатольевич, я не сторона защиты и не сторона обвинения, мне никто ничего не указывал.

В ответ Навальный улыбнулся, отметив, что «скорость чтения увеличилась раз в 300».

Через считанные минуты, в 18.30, заседание было закончено.

Следующее намечено на понедельник, 28 февраля, на 10:00.

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