Дерипаска и Фридман выступили против войны в Украине

Михаил Фридман ранее всегда занимал «конструктивную» позицию по отношению к власти. Фото 2005 г.

Совладелец «Альфа-банка», миллиардер Михаил Фридман выступил против войны с Украиной. Позднее это сделал еще один российский олигарх — Олег Дерипаска.

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«Я убежден, что война никогда не может быть решением. Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и расцениваю текущий конфликт как трагедию для них обоих», — цитирует газета Financial Times письмо Фридмана к сотрудникам инвестиционной компании LetterOne. «…Я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание — положить конец кровопролитию», — добавил совладелец «Альфа-банка».

Фридман напомнил, что он сам родился во Львове, в Украине, где прожил до 17 лет, прежде чем переехать в Россию.

FT сообщила, что указанное письмо Фридман разослал 25 февраля — на следущий день после начала войны России против Украины.

После появления новости о таком письме Фридман прокомментировал информацию журналу Forbes. «Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал», — заверил миллиардер, отказавшись от дальнейших комментариев.

Днем 27 февраля в своем телеграм-канале против войны высказался и Олег Дерипаска. «Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!» — призвал олигарх.

Олег Дерипаска (слева). Фото 2014 г. AP - Mikhail Klimentyev

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