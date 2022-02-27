США, ЕС, Великобритания и Канада договорились отключить ряд банков России от SWIFT и «парализовать» активы ЦБ РФ

США, Франция, Германия, Великобритания, Канада, Италия и Евросоюз в совместном заявлении поздно вечером 26 февраля объявили о новых финансовых санкциях в отношении России за нападение на Украину. Они договорились отключить российские банки, уже попавшие под международные санкции, от системы межбанковских платежей SWIFT. Западные державы также обязались ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы.

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Новые меры были согласованы странами G7 — США, Францией, Германией, Великобританией, Канадой, Италией, а также Европейской комиссией. В совместном заявлении они вновь осудили нападение РФ на Украину и «путинскую войну», которая «представляет собой посягательство на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны».

«Мы поддерживаем украинское правительство и украинский народ в их героических усилиях по сопротивлению российскому вторжению», — указано в совместном заявлении.

«Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно обеспечим то, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом», — заявили ведущие западные державы. Они напомнили, что на прошедшей неделе вместе с многими странами-партнерами уже «ввели жесткие меры в отношении ключевых российских институтов и банков, а также архитекторов этой войны, включая (...) Владимира Путина».

В условиях продолжения путинской агрессии против Украины страны Запада договорились об усилении санкций, которые должны «еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы» и западных экономик. Эти меры будут «реализованы в ближайшие дни».

Отключение ряда российских банков от SWIFT

От системы межбанковских платежей SWIFT, как указано в заявлении, будут отключены «отдельные российские банки». Они будут отрезаны от «международной финансовой системы», что «нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе».

Эта мера касается «всех российских банков, уже находящихся под санкциями международного сообщества», уточнило правительство ФРГ, страны-председателя G7. «При необходимости» от SWIFT отключат «и другие институты», предупредили в Берлине. По данным Евросоюза, около 70% российского банковского сектора в настоящее время затронуто санкциями.

«Это остановит их (банков) деятельность по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — отметила в ходе позднего брифинга 26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На этой неделе США ввели самые жесткие санкции против ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и Новикомбанка (они внесены в «блокирующий» список SDN и с ними западным компаниям работать будет нельзя). «Сбербанку» ввели ограничения на корреспондентские счета в США (без замораживания его активов). Евросоюз на днях внес в санкционные списки четыре российских банка — Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк.

Санкции против российского Цкнтробанка

США, Франция, Германия, Великобритания, Канада, Италия и Еврокомиссия, согласно их заявлению, также введут «ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать его международные резервы таким образом, чтобы подорвать воздействие санкций». Это должно затруднить попытки ЦБ поддержать курс рубля, падающий на фоне войны против Украины.

«Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции и сделвает невозможным для ЦБ реализацию его активов», — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как напоминает РБК, до российского ЦБ под западные санкции попадали центробанки Ирана, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Речь может идти о заморозке внешних активов ЦБ, номинированных в долларах и евро. Издание напоминает, что по состоянию на февраль международные резервы Банка России были эквивалентны $643 млрд (в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте). Эквивалент $311 млрд резервов размещен в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. На $132 млрд хранилось в золоте в самой России, порядка $30 млрд — в резервах в МВФ. Валютная структура активов известна только по постоянию на середину 2021 года. Тогда в долларовых активах находилось 16,4% резервов ЦБ ($96 млрд). Активы эквивалентом $189 млрд были номинированы в евро, еще $38 млрд — в британских фунтах.

Санкции против российской элиты и олигархов

«Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В совместном заявлении стран G7 и ЕС указано: «Мы обязуемся действовать против людей и организаций, которые содействуют ведению войны в Украине и вредоносной деятельности российского правительства».

В частности, речь идет об ограничении системы «золотых паспортов», которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским режимом, становиться гражданами стран Запада и получать доступ к их финансовым системам.

В ближайшие дни также будет сформирована «трансатлантическая оперативная группа» (transatlantic task force), которая будет выявлять и замораживать активы подпадающих под санкции лиц и компаний.

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