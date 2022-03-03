Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать сайт и радиоканал

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» решил ликвидировать сайт и радиоканал. Об этом 3 марта сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Также Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение телеканала «Дождь». 1 марта по требованию Гепрокуратуры РФ был ограничен доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя». Кроме того, «Эхо Москвы» было отключено от радиоэфира.

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О решении о ликвидации стало известно в четверг, 3 марта. В редакции «Эха Москвы» заявили, что пока не могут прокомментировать его.

Глава петербургской редакции радиостанции «Эха» Валерий Нечай в фейсбуке написал, что «все эфиры петербургского Эха остаются на нашем ютуб-канале». «Не устраивайте досрочных похорон «Эха». В отличие от людей, компании можно воскресить. И пока никто не умер. Не дай Бог», — написал он.

1 марта радиостанцию отключили от эфира, а доступ к сайту в России заблокировали. Венедиктов заявлял о намерении в судебном порядке оспаривать это решение. Поводом для отключения «Эха» от эфира Генпрокуратура назвала якобы распространяемые этим СМИ «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР», «призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», а также «насильственному свержению конституционного строя».

2 марта группу «Эха Москвы» по требованию Генпрокуратуры заблокировала администрация «ВКонтакте» за «целенаправленное и систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности "специальной военной операции на территории Украины"». Затем в СМИ и в телеграм-каналах появились сообщения о том, что совет директоров «Эха» может принять решение о разрыве контракта с Венедиктовым и ликвидации радио.

«Мы каждый день получали от Роскомнадзора, а вернее, будем честны, от Генпрокуратуры, требования об удалении определенных материалов. Мой приказ был убирать их в течение 10 минут, то есть мы выполняли все предписания. Мы это не считали нарушениями, но мы же в [российском] государстве живем», — приводит «Новая газета» слова Венедиктова в своем репортаже об этключении «Эха» от эфира — первое со времен путча ГКЧП. Впервые «Эхо Москвы» вышло в эфир в августе 1990 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ликвидацию радиоканала «Эха Москвы», заявил, что это «решение акционера, собственника», а «радиостанция нарушила закон».

Помимо решений об ограничении, а затем ликвидации, вынесенных российскими властями, «Эхо Москвы» оказалось отчасти затронуто и западными санкциями: так как радиостанция на две трети принадлежит холдингу «Газпром-Медиа», редакция лишилась возможности монетизировать свой контент в YouTube.

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы», а также телеканала «Дождь» из своего интернет-магазина. 1 марта ведомство заблокировало доступ к сайту «Дождя» по требованию Генпрокуратуры — по тем же причинам, что и в случае с радиостанцией «Эхо Москвы».

«Эхо Москвы» и «Дождь» продолжают выходить в YouTube

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