Что делать, если доступ к интернет-ресурсам заблокировали? Что такое VPN?
Опубликовано:
Virtual Private Network — виртуальная частная сеть, которая дает безопасное и зашифрованное подключение пользователя интернету, с которым можно обходить местные ограничения и сохранять конфиденциальность.
В первую очередь эти частные сети используют для доступа к заблокированным в вашей стране сайтам и соцсетям. В этом случае VPN «выдает» вас за жителя другой страны, на территории которой нет ограничений (ваш уникальный IP-адрес, который вам присваивается при подключении к интернету, становится не виден, ваши данные будут зашифрованы). Сайты и соцсети продолжат работать в прежнем режиме.
В РФ запрет VPN-сервисам предоставлять доступ к сайтам, включенным в реестр запрещенных на российской территории, вступил в силу в ноябре 2017 года. С тех пор доступ к разным VPN-сервисам был ограничен.
Чтобы подключиться к VPN, достаточно установить нужное мобильное приложение и активировать эту функцию.
В РФ рекомендуется использование следующих VPN: Еxpress VPN, ZenMate, Private Internet Access, CyberGhost, IPVanish.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться