Что делать, если доступ к интернет-ресурсам заблокировали? Что такое VPN?

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Virtual Private Network — виртуальная частная сеть, которая дает безопасное и зашифрованное подключение пользователя интернету, с которым можно обходить местные ограничения и сохранять конфиденциальность.

В первую очередь эти частные сети используют для доступа к заблокированным в вашей стране сайтам и соцсетям. В этом случае VPN «выдает» вас за жителя другой страны, на территории которой нет ограничений (ваш уникальный IP-адрес, который вам присваивается при подключении к интернету, становится не виден, ваши данные будут зашифрованы). Сайты и соцсети продолжат работать в прежнем режиме.

В РФ запрет VPN-сервисам предоставлять доступ к сайтам, включенным в реестр запрещенных на российской территории, вступил в силу в ноябре 2017 года. С тех пор доступ к разным VPN-сервисам был ограничен.

Чтобы подключиться к VPN, достаточно установить нужное мобильное приложение и активировать эту функцию.

В РФ рекомендуется использование следующих VPN: Еxpress VPN, ZenMate, Private Internet Access, CyberGhost, IPVanish.

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