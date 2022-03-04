Эмманюэль Макрон позвонил в «Мемориал», чтобы выразить поддержку

Президент Франции Эмманюэль Макрон 4 марта позвонил председателю совета ПЦ «Мемориал» Александру Черкасову, чтобы выразить свою поддержку. Об этом сообщил правозащитный центр «Мемориал», в отношении которого Мосгорсуд принял решение о ликвидации.

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Отмечается, что президент Франции выразил озабоченность обысками в помещениях «Мемориала» и «Гражданского содействия», которые проводятся с самого утра. Президент Франции обещал «Мемориалу» и его сотрудникам всевозможную поддержку, сообщают правозащитники.

2 марта в твиттере Эмманюэля Макрона появилось сообщение на русском языке: «Сегодня мы стоим бок о бок со всеми россиянами, которые не желают, чтобы эта недостойная война велась от их имени, в духе ответственности мужественно отстаивают мир, и заявляют об этом и в России, и за ее пределами». Об этом же он сказал в своем телеобращении к нации.

Сегодня мы стоим бок о бок со всеми россиянами, которые не желают, чтобы эта недостойная война велась от их имени, в духе ответственности мужественно отстаивают мир, и заявляют об этом и в России, и за ее пределами. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2022

В конце декабря российские суды приняли решения о ликвидации Международного Мемориала и правозащитного центра «Мемориал», ранее объявленных «иностранными агентами». В конце февраля апелляционная коллегия Верховного суда РФ, рассмотрев жалобу Международного Мемориала, оставила в силе решение о ликвидации.

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