Microsoft останавливает продажи своих продуктов и предоставление услуг в России

Microsoft приостанавливает продажи своих продуктов и оказание услуг в России из-за нападения РФ на Украину

Microsoft приостанавливает новые продажи своих продуктов и предоставление услуг в России. Об этом 4 марта заявил президент компании Брэд Смит.

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«Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены кадрами и новостями, поступающими с войны в Украине. Мы осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России», — говорится в заявлении президента Microsoft.

Он отметил, что Microsoft тесно сотрудничает с США и Европейским союзом и Великобританией и останавливает «многие аспекты» своего бизнеса в России в соответствии с санкциями.

Одним из важнейших направлений деятельности Microsoft — обеспечение кибербезопасности Украины, подчеркнул Брэд Смит. По его словам, с начала военных действий компания действовала против деструктивных или подрывных мер, предпринятых РФ против украинского правительства, IT и организаций финансового сектора.

Microsoft — одна из крупнейших транснациональный компаний по производству программного обеспечения для компьютеров, мобильных телефонов и так далее. Является разработчиком семейства операционных систем Windows.

Многие западные компании остановили работу в России из-за решения Владимира Путина напасть на Украину. Ранее Intel заявила о приостановке поставок продукции в РФ и Беларусь.

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