Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России

Международные платежные системы VISA и MasterCard заявили, что приостанавливают всю свою деятельность в России в связи с военным нападением РФ на Украину.

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В ближайшие дни Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции.

Отмечается, что карты Visa, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами страны. Любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации.

Система MasterCard объявила, что приостанавливает свои сетевые услуги в России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Любая карта Mastercard, выпущенная за пределами России, не будет работать в российских магазинах или банкоматах.

«Война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями», - заявил главный исполнительный директор Visa Inc. Эл Келли.

«Делая этот шаг, мы вместе со многими другими надеемся на более позитивное, продуктивное и мирное будущее для нас всех», — отметили в MasterCard.

Российская Национальная система платежных карт (НСПК) ранее заявляла, что операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, по-прежнему будут работать в самой России даже в случае отключения Visa и Mastercard.

Центробанк РФ подтвердил, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в самой России. «Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — цитирует ЦБ «Медуза» (сайт ЦБ на данный момент недоступен). При этом трансграничные операции по картам Visa и MasterСard будут недоступны.

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