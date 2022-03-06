В России более тысячи задержанных на акциях протеста против войны в Украине
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Более тысячи человек, вышедших в это воскресенье на улицы российских городов, чтобы выразить протест против военной интервенции в Украине, были задержаны, сообщает «ОВД-Инфо». Акции проходят в более чем тридцати российских городах.
Более 1109 человек в 35 городах задержаны за участие в антивоенных акциях, сообщает портал «ОВД-Инфо». В Twitter портал также передает, что «силовики избили дубинками одного из демонстрантов во время антивоенного митинга в Екатеринбурге».
По данным этого источника, с 24 февраля, даты начала военных действий, в России было задержано 9478 человек.
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