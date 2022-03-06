Комиссия по политическим правам СПЧ призвала немедленно остановить военные действия в Украине

На сайте Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ опубликовано заявление Комиссии по политическим права СПЧ с призывом остановить военные действия в Украине.

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В обращении отмечается, что «в обществе уместны разные точки зрения на ситуацию в Украине и на российско-украинские отношения». Авторы при этом подчеркивают, что «последняя неделя показала, что цена использования армии для решения имеющихся проблем слишком велика».

Члены СПЧ, поддержавшие заявление, призывают как можно скорее остановить военные действия на территории Украины и «решить все противоречия между двумя странами в рамках переговоров». Там же указывается на необходимость соблюдать нормы гуманитарного права.

Они также призывают пересмотреть принятые меры по ограничению свобод в России, включая поправки в уголовный и административный кодексы. «Свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям. Тем более, поскольку ни военное, ни чрезвычайное положение в России не введены», — указали члены СПЧ.

Прекращение вещания радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», блокировки в интернете члены СПЧ называют символом «резкого увеличения рисков для реализации основных гражданских прав и свобод».

Заявление было опубликовано в блоге председателя Комиссии по политическим правам Николая Сванидзе на сайте СПЧ. Под текстом не стоит ни одной подписи. Как отмечает «Новая газета» это обращение подписали большинство членов Комиссии по политическим правам и несколько членов СПЧ из других комиссий.

По данным «Новой», к настоящему моменту заявление подписали: Александр Асмолов, Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Светлана Маковецкая, Татьяна Марголина, Леонид Никитинский, Мара Полякова, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Владимир Ряховский, Сергей Цыпленков, Игорь Юргенс.

Члены совета, кто поставил свои подписи под заявлением к сегодняшнему дню, готовы к тому, что могут быть исключены из его состава указом президента, отмечает «Новая». Издание отмечает, что, несмотря на сдержанный характер заявления, оно может попасть под новые поправки в уголовный и административный кодексы, вводящие в России военную цензуру.

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