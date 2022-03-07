Правозащитники: власти РФ задержали уже 60 человек по новой статье о военной цензуре

Задержание на антивоенной акции в Москве, 24 февраля 2022 г.

Как 7 марта сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы», 60 человек задержали в России и аннексированном Крыму по новой административной статье о военной цензуре.

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Сообщается о задержаниях в 16 городах. Как следует из сообщения, речь идет о новой административной статье 20.3.3 — о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования» российских вооруженных сил и призывах к «воспрепятствованию» их использования.

Отмечается, что некоторым вменяют одновременно ст. 20.3.3 и ст. 20.2 о «нарушении порядка проведения митингов». Сообщается, что семерых оштрафовали на суммы от 30 до 60 тыс. рублей.

Источник информации «Сетевые свободы» не указывают. Ранее он призывали сообщать им на горячую линию о случаях преследования за выражение мнения.

После того, как власти России развязали войну против Украины, они ввели поправки о наказаниях за распространение информации о войне, которую власти сочтут «заведомо ложной». За это предусмотрено лишение свободы вплоть до 15 лет. Наказания ввели и за антивоенные протесты. Подробнее о новых законах о военной цензуре можно узнать здесь.

По данным «ОВД-Инфо», в воскресенье, 6 марта, на антивоенных акциях по всей России были задержаны более 5000 человек. Всего с начала развязанной Россией войны задержанных более 13 тысяч.

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