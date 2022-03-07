Яzык до Киева доведет

СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Эту русскую пословицу забыли не только кремлевские начальники. Кто и как будет расплачиваться за это беспамятство? Против чего ополчился свободный мир в борьбе с Российской Федерацией?

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Поздним вечером 6 марта 2022 года мы, группа студентов и преподавателей Свободного университета, которые вот уже два года назад впервые встретились на курсе риторики и языка русской поэзии, собрались снова. Собрались по старому адресу в ZOOMе, потому что все одновременно почувствовали, что только так, через язык, через разговор о нашем языке мы, может быть, сумеем восстановить равновесие.

Наша группа любителей русского языка ничтожно мала. Наши так называемые переживания — ничто на фоне гибели и мучений, которые сеет сейчас Российская Федерация своими пулями, бомбами и ракетами в Украине, разрушая и сжигая города и села, а главное — убивая детей и взрослых.

Самый младший участник разговора — студент-москвич — только что вернулся из отделения полиции, где оказался за антивоенный пикет. Кроме него, еще три участницы — из Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода — оказывают моральное сопротивление войне. Прежде всего, тем, что пытаются сохранить здравомыслие и говорят с соотечественниками. Но найти правильный тон для разговора пока не удается.

В мирное время одна из участниц семинара приходила на занятия из Киева. Вчера ее не было с нами. И мы о ней не говорили.

Те, что из Москвы и Ленинграда, продолжают учиться и работать в пространстве, которое резко сократилось: меньше стало учеников, мало осталось людей, которым можно высказать хотя бы главное из того, что думаешь.

Наша подруга из Стамбула рассказывает, что город превратился в Константинополь столетней давности — тысячи русских на улицах Города, как называли его греки. Огромная потребность в переводчиках и вообще помощниках. Новые транспортные средства еще летают, и быстро: это тебе не пароходы, привозившие уже побитых и измученных русских подданных с охваченного гражданской войной черноморского побережья старой России. За несколько часов перелета в Турцию многие люди не успели вдуматься в собственное новое положение. Русский — единственный язык, которым они вроде бы владеют. Но за последние двадцать лет российские власти приучили их к тому, что это — язык лжи и манипуляций, и они еще не догадываются, что нынешнее их бегство из Российской Федерации — это расставание не только с родиной, но и с ложью из каждого утюга.

Наша подруга из Праги рассказывает, как муж помогает вывезти из-под бомбежки родственников, и страдает из-за разрыва с другими родственниками-путинистами. Общий язык у них — русский. Но общего языка у них сейчас нет. Она плачет, но есть и прямое отвлекающее дело — нужно привезти в их маленькую квартиру в Праге раскладной диван, потому что приезжают родственники мужа, только что потерявшие свое имущество где-то на востоке Украины.

Наш друг из Израиля рассказывает, что работы с Россией и с русским языком становится все меньше, а вот новых русских в Израиле становится все больше. И в разговоре с ними выясняется, что их новый русский, оказывается, совсем не такой, как тот, что был вчера. Чтобы стать общим языком, ему предстоит что-то пережить вместе с этими людьми.

Наша подруга из Венеции рассказывает, что ее сестра, оказавшаяся в далеком Ереване, сбилась с ног, организуя жизнь беженцев из Российской Федерации.

Наш друг из Греции рассказывает, как причудливы маршруты последних дней: кого-то не пустили в полудемократический город Тбилиси, и ему пришлось уносить ноги в полуавторитарный город Баку, чтобы уже оттуда перебраться, может быть, все в тот же Стамбул.

Наш друг из Москвы рассказывает, что нашел несколько потерявшихся было семей в Ташкенте, Бишкеке и Алматы. Ближайшая цель — Таллинн, Рига, Вильнюс. Всё в пределах границ бывшего СССР. Внутреннее беженство в пространстве русского языка?

Мы договариваемся встретиться через неделю, чтобы вместе разобрать стихотворения русских поэтов 19 и 20 века — Федора Тютчева и Алексея Парщикова.

Нет, мы не забыли, почему мы собрались. Мы не забыли, что из Российской Федерации бегут только тысячи, а в близком будущем, возможно, десятки тысяч русских. А вот из Украины бегут сотни тысяч, а в близком будущем, возможно, миллионы украинцев.

От чего бегут эти люди? Они бегут от новой беды, заложенной захватом Крыма весной 2014 и взорвавшейся нападением на всю остальную Украину 24 февраля 2022 года — от русского нацизма. От имени воображаемой ими России русские политики объявили несуществование Украины и украинства. Они объявили, что намерены проглотить всю эту страну, сделать ее частью России, а с украинским языком проделать то же, что несколькими годами ранее русские нацисты во главе с Путиным проделали с языками меньшинств Российской Федерации.

Современная Российская Федерация объявила себя борчихой за русский язык. Государство русское захватило русский язык силой своей пропагандистской машины и армии, запретив говорить на нем то, что думаешь. В том числе, возможно, — и выдумку, ложь, но — другую, не ту, которой пробавляются русские министры иностранных или внутренних дел и русский президент. И уж во всяком случае запретив говорить правду.

Почему я говорю «русский» вместо «российский»? Потому что российское включало бы в себя и иное. Татарское или чувашское, карельское или удмуртское. А путинское государство все-таки — русское. Да, у него есть не вполне русские слуги и подданные, например, на Кавказе. Но его настоящая идеология — русский нацизм. Путин прямо объявил, что Украинского государства не существует, потому что оно — просто часть Русского государства. Вот для чего он и его мининдел Лавров распространяют ложь о не существующем украинском нацизме. Непризнание второй главной сонаследницы покойного Советского Союза оказалось роковой ошибкой Путина.

И вот теперь нам, говорящим по-русски, приходится думать, как спасти русский язык от Путина и путинистов — от русских нацистов, которые убивают украинцев как не желающих стать русскими. Которые уничтожают украинское государство как — сами же придумали это слово! — Анти-Россию. Никто не тянул вас за язык. Никто не преследовал русскоязычных в Украине до тех пор, пока вы не захотели использовать русский язык в качестве орудия уничтожения Украины.

Свободный мир поднялся не против русских и других народов Российской Федерации. Он поднялся против русского нацизма, губительного для самих этих народов. У свободного мира много недостатков. Много лицемерия. Много невнимания к мелочам. Когда удмуртский историк сжег себя в центре Ижевска в знак протеста против русификации Удмуртии, никто в мире не обратил на это никакого внимания.

Но поход русского мира на большую европейскую страну, в которой говорят на близкородственном русскому, но не русском языке, заставил отвечать на короткий вопрос: «Почему?»

И вот когда сам президент РФ Владимир Путин объяснил всему миру, что мы идем убивать людей за то, что те не хотят быть русскими, отпали все сомнения: «Да он же просто нацист!»

Вот почему и для нас, говорящих и думающих на русском языке, война свободного мира с Путиным и его бандой — это война и за русский язык. Точно так же, как война свободного мира с Гитлером была еще и войной за свободный немецкий язык.

Не удивительно, что и украв русский язык, русские нацисты не смогли найти для своего последнего похода на мир ни одной буквы русской азбуки. Как эсэсовцам — их молнии-руны, так путинским воякам пришлась по душе последняя буква латинского алфавита — кобра из георгиевской ленточки. Это тоже — часть приговора, который произнесет русским нацистам русский язык.

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