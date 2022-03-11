Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев выступили с открытым обращением к русским всего мира

В проекте «Настоящая Россия» писатель Борис Акунин, актер Михаил Барышников, экономист Сергей Гуриев призывают «русских всех стран объединиться против войны» в Украине и объявляют о сборе пожертвований для оказания экстренной помощи людям, пострадавшим в этой войне.

В проекте «Настоящая Россия» писатель Борис Акунин, актер Михаил Барышников, экономист Сергей Гуриев призывают «русских всех стран объединиться против войны» в Украине и объявляют о сборе пожертвований для оказания экстренной помощи людям, пострадавшим в этой войне.

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«Государство “Российская Федерация”, власть в котором захватил диктатор, развязало преступную войну. Это удар по всем нам, людям, принадлежащим к русской культуре и говорящим на русском языке. Само слово “русский” стало в глазах мира токсичным», – говорится в обращении.

«Но тысячекратно страшнее то, что сейчас происходит с близким нам украинским народом. На наших глазах разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. (…) Большинство из нас находится далеко от места событий, многие – очень далеко. У нас нет возможности остановить этот кошмар. Но мы не можем, не хотим, не имеем права бездействовать. Самое меньшее, что мы можем сделать, — оказать помощь людям, бегущим от российской — нет, от путинской — армии. Давайте всем русским миром помогать украинским беженцам», — продолжают они.

Далее в обращении говорится, что проект «Настоящая Россия» собирает пожертвования для помощи украинским беженцам. «Все средства, собранные в рамках этой кампании, будут переданы Комитету по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (The Disasters Emergency Committee) — группе британских благотворительных организаций, которая координирует и запускает коллективные призывы к сбору средств для оказания экстренной помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф», — говорится на сайте проекта.

В комитет уже вошли такие фонды, как Save the Children, Action Against Hunger, OXFAM и другие международные благотворительные организации. Именно в этот комитет свои частные пожертвования для украинских беженцев направила королева Великобритании Елизавета II.

«Россия — не Путин. Путин — не Россия. Мы с вами — настоящая Россия», – написали в пресс-релизе Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев.

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