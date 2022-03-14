Одиночество постпреда в ООН, или Российская дипломатия в оборонной позиции

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В разгар экстренного заседания Совета Безопасности ООН, вечером 23 февраля, его лицо побледнело, спина сгорбилась. Россия, страна, которую Василий Небензя представляет в качестве посла в Нью-Йорке, вторглась в Украину, вызвав всемирную сейсмическую волну.

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Василий Алексеевич Небензя, человек в возрасте около 60 лет, с гладким черепом, массивного телосложения, в тонких очках и регулярно теребящий наручные часы, возглавлял тогда заседание Совета в качестве председателя.

Для ООН это — беспрецедентный случай. Впервые председательство в структуре, защищающей мир на планете, возложено на дипломата, чья страна — ядерная держава и опора ООН, постоянный члена с правом вето — ведет войну с демократией…

Василий Небензя, полпред России в ООН, публикация агентства Франс-Пресс © AFP

Знал ли он, когда открывал это почти гротескное заседание, где звучали многочисленные призывы к Москве сдержать свои войска, что они уже расползались по Украине? Верил ли он сам заявлениям, которые зачитывал с трибуны?

«Точно не знаю, но не думаю», — сказал AFP высокопоставленный представитель ООН на условиях анонимности. Это мнение разделяют послы ряда стран в ООН. «Вы с Москвой на связи?» — часто спрашивает его постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Британка Барбара Вудворд обратилась к послу России по имени-отчеству. «Василий Алексеевич, великий русский писатель Александр Солженицын писал: «Человеку дается не только жизнь один раз, но и совесть». Представитель Великобритании долго фиксировала его взглядом. «Я знаю, что вы говорили сегодня по поручению, но прошу вас добросовестно доложить в Москву то, что вы услышали сегодня от этого Совета, — о настоятельных призывах незамедлительно вернуться к миру», — добавила дипломат, специалистка по России и Китаю.

Постпред России в ООН не ответил на просьбу AFP об интервью. С конца февраля он систематически принимает участие в трудных для него внеочередных заседаниях Совета Безопасности. Новые заседания ожидаются и на этой неделе. Перед возмущенными коллегами он произносит речи, где отрицает уничтожение в Украине гражданских объектов, опровергает информацию СМИ.

В отвечая оппонентам, он может случайно употребить запрещенное в Москве слово «война». Тогда он уточняет, что это была цитата его начальника, главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

«Никогда еще российская система не была такой централизованной», — объяснил посол одной из стран Запада на условиях анонимности. Российские дипломаты «прекрасные профессионалы», но они «не могут взаимодействовать с властью, они всего лишь исполнители ее указов, независимо от того, готовили они эти решения или нет, и чаще всего — нет», — добавил он.

Хобби мотоциклиста-одиночки

В ООН ценят Василия Небензю за знание досье. Он прошел по карьерной дипломатической лестнице от поста Бангкоке до Женевы, специализируясь в работе международных организаций. Он отлично разбирается в хитросплетениях многосторонней дипломатии и успешно жонглирует процедурами на благо своей страны.

Если не говорить об ораторских состязаниях на «арене» Совета Безопасности, за кулисами ООН его отношения с коллегами сердечные и вежливые. Согласно нескольким источникам, они остались таковыми и после вторжения России в Украину.

Василий Небензя — эрудированный дипломат, с хорошим чувством юмора. «Я умею делать две вещи одновременно», — сказал он AFP, с легкой улыбкой, когда обнаружилось, что произнося речь на русском, он слушает в наушниках перевод своей речи на английский.

Российские дипломаты специально обучены этому, уточняет его окружение. Это позволяет проверять точность перевода на язык, предназначенный для наибольшего числа слушателей, и, при необходимости, делать поправки по ходу дела.

На дипломатических приемах Василий Небензя приветлив. Его любимый коктейль? «Половина водки, половина шампанского!» — сказал он однажды двум французским журналистам.

Небензя женат, у него есть сын. Он любит, по выходным, забывать про всё за рулем своего спортивного мотоцикла европейской марки. Такое хобби для одиночки, кажется, хорошо подходит к его новому статусу в ООН — «один против всех».

28 февраля, во время пресс-конференции, завершающей месяц его пребывания на посту председателя Совета, Василий Небензя, немного картинно, прервал свое выступление, чтобы ответить на телефонный звонок по мобильному. Выслушав собеседника, не произнеся ни слова, он повесил трубку и объявил со страдальческим видом, что Соединенные Штаты высылают 12 членов дипломатической миссии России.

Двенадцать шпионов, не имеющих отношения к войне, уточнил вскоре Вашингтон. Как позже стало известно AFP, речь шла о двенадцати военных.

Перевод с французского.

Автор: Филипп Ратер (Philippe Rater), собкор пранс-пресс при ООН

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