Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом

В прямой эфир российской программы «Время» ворвалась девушка с антивоенным плакатом. Позднее выяснилось, что активисткой оказалась сотрудница Первого канала.

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Это произошло в тот момент, когда ведущая Екатерина Андреева доносила до телезрителей информацию о том, как премьер-министр РФ обсудил «как смягчать воздействие западных санкций» со своим «белорусским коллегой».

Забежав за спину ведущей, активистка достала плакат и успела несколько раз прокричать: «Остановите войну! Нет войне!».

На плакате было написано:

NO WAR

ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ

НЕ ВЕРЬТЕ ПРОПАГАНДЕ

ЗДЕСЬ ВАМ ВРУТ

RUSSIANS AGAINST WAR

«Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира», — сообщило госагентство ТАСС.

«Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира, — сообщило госагентство ТАСС. — Девушке, ворвавшейся в студию программы „Время“, грозит административное дело, сообщил источник».

Позднее выяснилось, что «активисткой» оказалась редактор Первого канала Марина Овсянникова. Ее увезли в ОВД «Останкино» г. Москвы.

«Предположительно в отношении нее составлен протокол по модной сейчас статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил. К ней выехал адвокат Даниил Берман», — написала Meduza, отметив, что на странице Овсянниковой в фейсбуке люди оставляют большое количество благодарностей.

В телеграм-канале Сталингулаг было опубликовано заранее записанное обращение Марины Овсянниковой, объясняющей, почему «то, что сейчас происходит на Украине — это преступление и Россия — страна-агрессор». «И ответственность за это лежит на совести одного человека, этот человек — Владимир Путин», — подчеркнула сотрудница Первого канала.

Марина Овсянникова извинилась за то, что сама несколько лет работала на кремлевскую пропаганду, и раньше молчала: «Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом…».

Meduza публикует полный текст заявления Овсянниковой:

«То, что сейчас происходит на Украине — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек — Владимир Путин.

Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее [в цветах российского и украинского флагов] — символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны.

Мы, русские люди — думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех».

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