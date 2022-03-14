The New York Times: Россия запросила военную помощь у Китая

Василий Небензя, посол России в ООН и Чжан Цзюн, посол Китая в ООН, перед заседанием Совета Безопасности ООН по вопросу о российском вторжении в Украину, пятница, 25 февраля 2022 г., Штаб-квартира ООН.

Американское издание New York Times со ссылкой на анонимных официальных лиц в правительстве сообщает, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику, а также экономическую помощь в условиях жестких международных санкций.

Реклама Читать далее

Согласно американской газете The New York Times, Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и экономическую помощь, чтобы помочь ей преодолеть международные санкции. При этом газета ссылается на анонимные источники в правительстве США. Эти официальные лица не уточнили конкретный характер запрошенной помощи или ответ Китая, пишет издание. Ранее Вашингтон предостерег Пекин от оказания помощи Москве.

«Я никогда об этом не слышал», — заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне нескольким СМИ, указывает The New York Times.

В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан должен встретиться с высшим должностным лицом Коммунистической партии Китая по дипломатическим вопросам Яном Цзечи в Риме. Два чиновника и их команды «обсудят текущие усилия в вопросах конкуренции между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

«Мы внимательно следим за тем, в какой мере Китай так или иначе оказывает материальную или экономическую помощь России», — заявил в воскресенье Джейк Салливан в эфире CNN, добавив, что «это нас беспокоит». «И мы дали понять Пекину, что не будем стоять в стороне и не позволим любой стране компенсировать потери России из-за экономических санкций. (…) В случае действий, направленных на обход санкций, обязательно будут последствия», — предупредил Джейк Салливан.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля китайское руководство воздерживалось от призывов к Москве остановить войну. Если он поможет России, «Китай столкнется с серьезными санкциями и станет изгоем; отказ оставил бы открытой возможность сотрудничества» с Западом, — написал в Twitter американский дипломат Ричард Хаас из аналитического центра Council on Foreign Relations.

Так называемый "российский рынок" в Пекине, 27 февраля 2022. AP - Ng Han Guan

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться