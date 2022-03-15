Прокурор попросила для Навального 13 лет колонии
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На суде над Алексеем Навальным представительница прокуратуры Надежда Тихонова попросила приговорить его по делу о мошенничестве и оскорблении суда к 13 годам колонии и штрафу 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили российские оппозиционные СМИ
Суд над Навальным проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по делу «Ив Роше».
Обвинение утверждает, что Навальный и его соратники потратили в личных целях средства, собранные на ФБК, и что во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Навальный оскорбил судью Веру Акимову.
Во время процесса Навальный неоднократно выступал против вторжения России в Украину. Он также призывал выходить на антивоенные митинги.
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