Франция предлагает консульскую защиту Марине Овсянниковой

Посольство Франции в России сможет предоставить консульскую защиту редактору Первого канала Марине Овсянниковой, ворвавшейся в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон 15 марта, передает «Рейтер».

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UPD: Марину Овсянникову в Останкинском суде судят по административной статье об организации несогласованного публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП), сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу суда.

Марина Овсянникова была задержана сразу после того, как она ворвалась в эфир программы «Время» с плакатом против войны. Эти кадры облетели весь мир.

Против войны выступила в прямом эфире редактор российского Первого канала. © screen эфир Первого канала

После задержания адвокаты и правозащитники долгое время не могли ее найти.

Перед своей акцией Овсянникова записала видео, где в котором обвинила Путина в развязывании войны в Украине и сказала, что ей стыдно за свою причастность к кремлевской пропаганде.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что административное дело в отношении Марины Овсянниковой возбуждать не стали, материалы передали в СК.

Следственный комитет начал в ее отношении доследственную проверку по новой уголовной статье о «распространении заведомо ложной информации об использовании» российской армии, пишет ТАСС. По ней предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. У Марины Овсянниковой двое детей.

После случившегося Первый канал начал служебную проверку.

Тысячи человек написали на фейсбук-странице Марины Овсянниковой слова благодарности за смелый поступок.

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