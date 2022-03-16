«Ажиотаж вокруг сахара» — в России растут цены на продовольственные товары

Значительное ослабление рубля, ограничение банковских операций и уход западных компаний с российского рынка товаров и услуг привели к повышению цен на продукты и исчезновение некоторых из них. Правительство утверждает, что дефицита продуктов не будет. Но россияне закупают гречку, соль и сахар.

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«В приложении в телефоне "Пятерочка" есть песок сахарный по 69 рублей. Я заказала. Если получу, сообщу. Магазины обошла 4, нет ни за какие деньги. Налетай!» — «А я купил 10 кг за 59. Вчера. Видимо, каждый день набавляют по десяточке». Эта переписка москвичей в социальных сетях за 15 марта свидетельствует — война, развязанная Россией в Украине, не укрепила доверие россиян к правительственным сообщениям относительно продовольствия. Несмотря на уверения, что дефицита не будет, жители страны предпочитают на всякий случай закупить продукты.

Региональные российские медиа сообщают, что из магазинов исчезают сахар, крупы (в первую очередь, гречка), соль — а это главный признак продуктовой паники. «В супермаркетах Владивостока продолжается ажиотаж на сахар и другие продукты первой необходимости. Пустые полки, где раньше лежали эти продукты, можно наблюдать в сети магазинов "Самбери" на Дальпрессе и улице Черняховского. Некоторые позиции в этих супермаркетах также можно найти с трудом. Например, гречку и соль. В дочернем магазине сети "Близкий" на Воропаева сахар тоже отсутствует», сообщают из Владивостока.

Французская сеть гипермаркетов «Ашан», решившая остаться в России несмотря на санкции, ввела ограничения на продажу некоторых продуктов. В «Ашане» или «Атаке» (магазины родственной сети) можно было в эти дни приобрести 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 10 кг муки, 3 пачки соли и 10 упаковок макаронной продукции.

Власти пытаются выправить ситуацию, в частности, ограничить рост цен. 14 марта глава российского правительства подписал постановление о временном запрете на экспорт зерна в страны Евразийского экономического союза, а также сахара в третьи страны в целом. Глава правительства Михаил Мишустин также предположил возможность использования госфонда при росте цен более чем на 10 % по сравнению со средней ценой. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла горячую линию, на которой можно пожаловаться на рост цен.

В то же время партия «Единая Россия», сообщает в своем инстаграме, что «Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами питания, производства молочной продукции, овощей и фруктов достаточно внутри страны, и санкции не повлияют на запасы продовольствия». На телевидении, как в советские времена, снова звучат слова «повышение надоев» и «улучшение качества». Однако россияне продолжают закупать продукты впрок.

Общепит

В области общепита уход из России таких крупных сетей общественного питания, как «Макдональдс», вызвал энтузиазм некоторой части пользователей соцсетей, теперь открыта дорога отечественным предприятиям, считают они.

Однако основатель сети фастфуда «Теремок» Михаил Гончаров считает, что заместить отсутсвие «Макдональдса» российские предприниматели не смогут. Об этом он написал в своем «Фейсбуке»: «Пишу жёстко, но честно. […] Место Макдональдса в России конечно же никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд в Маке всегда были экстремально низкие. […] Теремок и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты Макдональдсу, просто потому что мы ТАК как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга. Можно нас за это ругать, но давайте тогда уже ругать и наших ученых за то, что они не лауреаты Нобелевских премий, и наших инженеров, за что, что они не создали айфон в России и за многое другое. […] Я вас разочарую - все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще».

Корма и удобрения

Причину роста цен на продукты нужно искать не только в уходе западных продовольственных брендов, объясняют российские профильные СМИ. Дорожают или исчезают животные корма, удобрения, транспорт и упаковкочные средства. Российские продукты зависят от использования иностранного оборудования, материалов и ингредиентов. В Удмуртии, например, жители, обеспокоенные ростом цен, задались вопросом, почему дорожает местное молоко — «Мы что, молоко из США везем?» Как объяснил минсельхоз региона, на цену влияет стоимость кормов, ветеринарных препаратов, электроэнергии, топлива, стройматериалов и минеральных удобрений.

«Импортозамещение было бы хорошей идеей для отечественного бизнеса. Но только тогда, когда это происходит не под санкциями, — объясняет RFI исследователь русской и советской кухни Павел Сюткин, — Лозунг его стал популярным в России после аннексии Крыма в 2014 году. И действительно за эти годы удалось повысить долю отечественных продуктов. Но даже тогда это делалось в ущерб потребителю и в угоду крупным агрохолдингам. В отсутствие конкуренции качество продукции резко упало по сравнению с иностранной, а цены везде выросли. При этом «революции» с импортом не произошло. В сфере продуктов питания он сократился лишь на треть».

«Сегодня российскую публику успокаивают большой долей производства продовольствия в стране, — продолжает эксперт. — Однако в целом стратегия импортозамещения провалилась, что и признают независимые специалисты. Если по мясу отставание составило около 3 процентов, то по молочным продуктам план сокращения импорта не выполнен на треть, а по овощам и вовсе на ¾. Но даже эти цифры лукавые. Формально «российские» продукты производятся на импортном оборудовании, критически зависящем от поставок запчастей, расходных материалов, упаковки».

Снова о надоях

Его соавтор Ольга Сюткина подчеркивает в интервью сходство ситуации с советской эпохой — «с дефицитом продуктов при тотальном лицемерии власти». Впрочем, — говорит она, — сходство не может быть полным, «вероятны попытки замораживания цен с неизбежным вымыванием ходовых товаров, дефицитом. Будет налаживаться и спецторговля для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и т.п. Несомненно, будут возрождены и номенклатурные «кормушки» для министров, депутатов и их обслуги с тайно закупаемыми западными качественными товарами».

Отличие, по ее мнению, заключается в том, что сегодня российская экономика гораздо больше зависит от импорта: «Сегодня нет почти ни одной категории потребительских товаров, которая была бы независима от импорта. А это означает резкую примитивизацию производства, схлопывание ассортимента, который все больше будет скатываться к самым дремучим советским временам по своему качеству и количеству».

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