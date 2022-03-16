Правозащитники сообщили, как РФ вербует сирийцев на войну против Украины

Россия составила списки из 40 000 бойцов армии Сирии и ополченцев вооруженных формирований режима Башара Асада, готовых к отправке в Украину. Об этом сообщил 15 марта Сирийский центр мониторинга прав человек (SOHR). Представитель властей, сирийского Комитета национального примирения, в интервью агентству France-Presse опроверг проведение в стране кампании вербовки добровольцев для участия в боевых действиях в Украине.

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11 марта президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности поручил министру обороны Сергею Шойгу «пойти навстречу» иностранным добровольцам, которые хотели бы воевать на стороне самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе против Украины. Шойгу сообщил, что его ведомство якобы получило заявки от 16 000 иностранцев, в том числе жителей Ближнего Востока.

15 марта Сирийский центр мониторинга прав человек SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) сообщил, что в Сирии уже составлены списки возможных наемников.

По данным OSDH, российские офицеры в координации с сирийской армией и ополченцами правительственных вооруженных формирований открыли вербовочные пункты на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада.

«На сегодняшний день более 40 000 сирийцев зарегистрировались для того, чтобы воевать на стороне России в Украине», — сказал глава OSDH Рами Абдель Рахман, правозащитной организации со штаб-квартирой в Великобритании и обширной сетью информаторов в Сирии.

По словам Рахмана, российские офицеры уже одобрили кандидатуры 22 000 записавшихся.

Правозащитники уточняют, что речь идет либо о военных регулярной сирийской армии, либо о проправительственных ополченцах, обученных россиянами и имеющих опыт ведения боевых действий в городских районах.

В Сирии, где солдатское жалование составляет от 15 до 35 долларов в месяц, РФ предлагает ежемесячное вознаграждение $1100 за боевые действия в Украине. Наемникам обещают $7700 в качестве компенсации за ранения, а также $16 500 семьям в случае гибели, утверждают в правозащитном центре OSDH.

Рами Абдель Рахман утверждает, что военные РФ набрали солдат из 25-й дивизии сил специального назначения сирийской армии, а также из 5-й дивизии.

По данным организации, еще порядка 18 000 человек зарегистрировались в списках, составляемых правящей в Сирии партии «Баас». Их будут отбирать для отправки в Украину сотрудники т.н. «ЧВК Вагнера».

Представитель правительства Сирии отрицает проведение в стране подобной вербовочной кампании. «До сегодняшнего дня никакие имена никуда не вносились, ни одного солдата не зарегистрировали, и никто не отправлялся в Россию, чтобы воевать в Украине», — заявил французскому агентству France-Presse Омар Рахмун из Комитета национального примирения.

Как передает AFP, находящаяся в Страсбурге независимая неправительственная организация «Сирийцы за правду и справедливость» сообщала: сирийский военный подтвердил им, что в марте зарегистрировался для участия в боевых действиях в Украине, потому что не смог найти работу после службы в армии.

По сообщению директора информационного агентства «Дейр-эз-Зор 24» Омара Абу Лейлы, на востоке страны открыты два вербовочных центра. За вербовку в Дейр-эз-Зоре отвечают «вагнеровцы», которым пока удалось записать «всего несколько десятков человек», сообщил глава информагентства.

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