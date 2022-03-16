Россию исключили из Совета Европы

В среду, 16 марта, Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации начиная с сегодняшнего дня. Об этом говорится в коммюнике Совета Европы. Россия являлась членом организации 26 лет.

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В коммюнике Совета Европы также сказано, что к этому решению лидеров СЕ подтолкнула агрессия России против Украины: «Впоследствие этой неоправданной и ничем не неспровоцированной агрессии Комитет министров и Парламентская ассамблея приняли решение инициировать процедуру исключения Российской Федерации из Совета Европы, предусмотренную статьей 8 Устава». В документа также выражается «солидарность с российским народом, который,[...] разделяет демократические ценности и стремится оставаться частью европейской семьи, к которой он принадлежит».

«Мы по-прежнему полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы предоставить поддержку, помощь и средства правовой защиты украинскому народу в его борьбе против агрессора и продолжить усилия по поиску мира, основанного на принципах справедливости и международного сотрудничества. В эти трудные времена важно, чтобы Европа была сильна и едина с Украиной, ее властями и украинским народом», — говорится в коммюнике.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из организации. За такое решение было отдано 216 голосов, трое представителей Ассамблеи воздержались.

Во вторник правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович Бурич о выходе из организации. В уведомлении также говорится , что Россия намерена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Россия — первая страна в истории, которую исключили из Совета Европы, отметил юрист Павел Чиков.

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