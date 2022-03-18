Как Z-символику используют в России для пропаганды войны и запугивания оппозиции

Футболка с символом Z в сувенирном киоске в Москве, 16 марта 2022 г.

В России латинская буква Z стала не только знаком поддержки военного нападения на Украину, но и «орудием» запугивания оставшейся в стране оппозиции. В то время как президент России Владимир Путин публично называет «национал-предателями» россиян, ориентирующихся на западные ценности, неизвестные исписывают буквами Z двери квартир активистов и журналистов.

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В первые дни российской военной интервенции в Украину в соцсети попали снимки и видео российской военной техники, помеченной белыми латинскими буквами Z и V. Наиболее часто встречающаяся Z стала знаком поддержки кровопролитной войны против соседнего государства, которую российское политическое руководство и пропаганда именуют «спецоперацией».

Российская военная техника с маркировкой Z на территории Украины. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

До конца не ясно, что означает этот символ и как латинская Z превратилась в знак поддержки российского военного вторжения в Украину. Минобороны РФ утверждает, что Z расшифровывается как «за победу».

Эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев говорил, что это метка Западного военного округа. Как он рассказал в интервью «Настоящему времени», это первая буква аббревиатуры Западного военного округа на латинице (ZVO). Буква V, по его словам, обозначает Восточный военный округ. Выдвигались и другие версии.

Многие видят в букве Z зловещую схожесть со свастикой и другой нацистской символикой. Похожий на Z «Вольфсангель» был знаком нескольких воинских подразделений нацистской Германии. Символ Z был эмблемой 4-й полицейской моторизованной дивизии СС, воевавшей в том числе на территории СССР (например, под Ленинградом с сентября 1941 года).

О появлении Z-символики на баннерах и транспорте сообщают жители российских городов. Житель Краснодара рассказал RFI, что в городе буквально весь общественный транспорт — автобусы и трамваи —снаружи обклеен буквами Z, эта же символика встречается на крупных рекламных баннерах, реже — на частных машинах и витринах.

В ряде российских регионов прошли акции с Z-символикой. Как писала «Медуза», они были организованы в том числе местными властями с использованием административного ресурса. Как выяснило издание, как минимум в нескольких регионах к таким акциям имели отношения местные центры управления регионом (ЦУР), организаторами нескольких акций стал Российский союз ветеранов Афганистана вместе с сотрудниками МВД.

К акциям, в которых обыгрывается символ Z, в России привлекли и детей. Их организуют в российских школах и даже детских садах, отчеты об этом публикуют в соцсетях. Пожалуй, самой скандальной и критикуемой стала казанская акция, к которой привлекли пациентов детского хосписа, выстроив неизлечимо больных детей в букву Z.

Пациенты и коллектив Казанского хосписа поддержали армию флешмобом в виде буквы Z



В акции приняли участие около 60 человек.https://t.co/z7To14jnf0 pic.twitter.com/gyB8s5Ic2F — Татар-информ (@tatar_inform) March 5, 2022

Специалист по российской военной пропаганде Иэн Гарнер говорит, что кампания с латинской буквой Z только маскируется под низовую инициативу, но на деле исходит от крупных спонсируемых государством аккаунтов. В соцсетях нет признаков массовой волны использования этого символа. На его доводы обратила внимание «Би-би-си».

Буква Z фактически является официальным символом вторжения в Украину. Российское цензурное ведомство Роскомнадзор в телеграме изменило свое название на «РоскомнадZор. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 2 марта объявил, что регион будет именоваться КуZбассом в информационных материалах правительства.

Символика с Z использовалась 18 марта на стадионе Лужники, где на фоне развязанной Россией войны организовали провластный митинг-концерт к годовщине аннексии Крыма с участием Владимира Путина. На видео из спорткомплекса видны идентичные белые флаги с буквой Z в цветах георгиевской ленты. Z-символику поместили на плакаты на сцене.

Запугивание противников войны

Символ Z используют в РФ и для запугивания оставшихся в России представителей оппозиции. Силовики, проводившие обыски в офисах «Мемориала» 5 марта, оставили там на бумагах множество Z. На одном из плакатов они изобразили большую букву Z и оставили надпись «Мемориал — все!». Авторы этого послания сначала написали «МеморЕал», потом исправили, рассказывают правозащитники.

Неизвестные написали букву Z на двери квартиры известного кинокритика Антона Долина, уехавшего с семьей из России на фоне военной агрессии против Украины и ужесточения цензуры. «Перед отъездом, выходя из дома на поезд, мы увидели, что дверь нашей квартиры пометили [буквой Z]. Смысл ясен: „Мы знаем, где живет твоя семья, берегись“», — рассказал кинокритик.

16 марта президент России Владимир Путин выступил с заявлениями, в которых прослеживается угроза расширения политических репрессий в России. Путин публично заявил, что Запад для ослабления России «делает ставку» на «национал-предателей». К «национал-предателям» Путин причислил всех россиян, ориентирующихся на западные ценности. Путин заявил, что российскому обществу необходимо «самоочиститься» от «предателей».

На следующую ночь надпись белой краской «Zакончим эту войну» появилась на двери квартиры, где живет журналистка «Соты» Анна Лойко.

О схожих надписях с символами Z рассказывали автор канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов и оппозиционная активистка Ольга Мисик («девочка с Конституцией», читавшая Основной закон силовикам на акции в связи с выборами в Мосгордуму 2019 года, осужденная о «делу будки федерального значения»).

Эти акции запугивания происходят на фоне введения законов о военной цензуре, блокировки последних независимых СМИ, подавления любых публичных проявлений несогласия с военной агрессией нынешнего режима. По данным «ОВД-Инфо», около 15 тысяч человек были задержаны в России с 24 февраля в связи с антивоенными протестами. Сообщалось о пытках задержанных.

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