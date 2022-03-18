Путин цитировал Священное писание: как прошел в Лужниках митинг в поддержку войны

Пока в Украине идет война, и тысячи людей гибнут под российскими бомбами, снарядами и ракетами, в самой Российской Федерации 18 марта провели празднование в связи с годовщиной «присоединения» Крыма. Апогей «праздника» — выступление в Лужниках (куда из разных регионов страны свезли бюджетников и студентов) верховного главнокомандующего Путина. О том, как прошла эта милитаристская акция в Москве — в материале RFI.

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Напомним, что 18 марта 2014 года — это день, когда Кремль подписал договор о «присоединении» оккупированного российскими войсками Крыма к РФ. Восемь лет назад с аннексии Крыма и началась «русская весна», то есть, де-факто война России против Украины — сначала в Донбассе, а с 24 февраля 2022 года, по приказу Путина — на всей украинской территории: от Волновахи до Львова. Жертвами войны, помимо военных с обеих сторон, уже стали тысячи мирных жителей Украины, включая детей.

На этом фоне верховный главнокомандующий РФ Путин выступил перед лужниковской толпой, и снова повторил не подтверждающиеся никакими объективными данными «мантры» про «освобождение» Украины от «геноцида» силами «доблестных» российских «воинов», которые «выполнят задачу».

500 рублей, сосиски, каша — за Родину, за Путина

Как обычно, до начала «праздника» была проведена подготовительная работа с массами: по двум основным направлениям — добровольно-принудительный подвоз готовых ликовать граждан и «точечные» задержания тех, кто выступает против этой войны и призывает к миру (что в России, напомним, теперь является преступлением) — от активистов (которые ранее уже попали на заметку у репрессивных органов из-за того, что выходили протестовать против войны) до журналистов.

Мероприятие в Лужниках называлось поэтично: «Крымская весна — вместе навсегда!».

Такие мероприятия проводятся с 2014-го ежегодно, но сегодня на повестке была в первую очередь поддержка российской «спецоперации» в Украине.

Как бывало и ранее в течение двадцати с лишним лет путинского правления, на сегодняшний прокремлевский митинг людей «приглашали» двумя основными способами: 1) добровольно-принудительно привозили бюджетников и студентов (мягко угрожая и (или) обещая в обмен отгулы и зачеты) 2) приглашали желающих поучаствовать в массовке за деньги.

Примеры таких приглашений публикуют сразу несколько телеграм-каналов. Канал «Avtozak Live» опубликовал скриншот объявления о «приглашении зрителей в роли массовки» на митинг-концерт, который проходит на большой спортивной арене «Лужники» и формально организуется «по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ».

Обещаны были не только зрелища (выступления Полины Гагариной, Григория Лепса, группы «Руки вверх», группы «Любэ», Тимати, а также «других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики»), но и хлеб («еду будут раздавать бесплатно (каша, сосиски чай)»). Ну, и денежное вознаграждение, которое, впрочем, с учетом рухнувшего из-за войны курса рубля выглядит вдвойне жалко: 500 руб.

Телеграм-канал «Можем объяснить» рассказал, что всем платят по-разному, в зависимости от сложности и ответственности задачи: «участники митинга в награду получают от 300 до 1400 рублей», «самую большую сумму получат люди, обеспечивающие безопасность». «Платить будут не наличными — деньги придут на карту», — сообщило издание со ссылкой на объявления в соцсетях.

Тем не менее, даже эти небольшие деньги предлагались не всем. Возможно, не только потому что в стране проблема с деньгами из-за введенных санкций, но и потому что привычное занятие «распилом» вряд ли было отменено в РФ с началом «специальной военной операции».

Как заявила одна их участниц массовки изданию «Сота», о мотивации ее никто не спрашивал: «Запихнули в автобус и привезли».

Везли в «Лужники» не только из Москвы — в частности, как выяснил «Avtozak Live», людей из Смоленска доставили в Москву «сразу на нескольких автобусах». Как утверждает издание, в его распоряжении оказалась копия документа, в котором указана программа поездки. Судя по программе, стойкие жители Смоленска должны были уже в 2 часа 50 мин. ночи собраться в центре города, «у памятника В. Теркину», где их ждали автобусы. Возможно, организаторы решили, что даже начало акции должно быть символичным — все-таки, согласно кремлевской пропаганде, людей в Украине убивают ради озвученной Путиным «денацификации». С 09:30 до 09:50 смоленским патриотам отвели «время на посещение туалета» (уже в городе-герое Москве).

Телеграм-канал «Протестный Петербург» сообщил о привозе на московский митинг студентов из г. Пушкина (Царское село).

Студентам известного московского вуза, по данным «Avtozak Live», предложили приехать в Лужники вместо занятий. В случае явки пообещали высший бал, в случае неявки — нет, не высшую меру, а пока всего лишь «прогул».

Как обычно, не все энтузиасты стали дожидаться даже начала мероприятия — многие, отметившись у старших, поспешили покинуть стадион как можно скорее, рассказала «Новая газета».

Тем не менее, ГУ МВД по Москве отчиталось, что на митинг-концерт явились 203 тысячи человек — 95 тысяч оказались внутри стадиона, а еще более 100 тысяч якобы находились рядом с ним.

При этом официальная вместимость «Лужников» — 81 тысяча. То есть, московская полиция фактически констатировала грубое нарушение правил безопасности и, судя по отсутствию сообщений на этот счет, даже не попыталась эту ситуацию исправить. Не усмотрела полиция и никаких нарушений санитарных норм.

Давно известно, что каким-то чудесным образом коронавирус обходит стороной все мероприятия, организуемые российскими властями. И атакует любые акции несогласных. Как раз сегодня власти отказали партии «Яблоко» в ее заявке на проведение антивоенного марша в Москве, намечавшегося на 27 марта. Причина: коронавирусные ограничения.

То есть еще раз подтверждено документально: не война, а мир сегодня считается в России «чумой», не призывы к войне, а призывы к миру представляют угрозу тем, кто их произносит.

Судя по различным опросам (в том числе, независимым), большинство жителей РФ заявляют о поддержке «спецоперации». Протесты против войны, которая идет уже 23-й день, тоже пока нельзя назвать массовыми. Чаще они просто единичные.

Путин цитировал Библию и угрожал, что в Украине «достигнет целей»

Помимо обычных эстрадных артистов, на митинге-концерте выступили мэр Москвы Сергей Собянин и сам зачинатель «спецоперации». Во время выступления Путина трансляция на Первом канале и «России 24» неожиданно прервалась. Как сообщило Би-би-си, вместо окончания речи Путина телеканалы включили выступление Олега Газманова.

собственно, вот тот момент, на котором выступление Путина неожиданно прервалось pic.twitter.com/wHqGLpmhn9 — Liza Fokht (@lizafokht) March 18, 2022

Но с самим Путиным ничего не случилось: кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что трансляция прервалась из-за «технического сбоя на сервере».

«Так получилось, что начало «операции» совпало, совершенно случайно совпало, с днём рождения одного из наших выдающихся военных начальников, причисленных к лику святых, Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения», — заявил Путин, не ставший рассказывать почтенной публике о том, с каким «успехом» вот уже 23-й день ведет свои «сражения» с Украиной российская армия.

«Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы», — пригрозил верховный главнокомандующий, сам никогда не служивший в армии, и не разу не побывавший на передовой.

Путин произнес «запрещенное» Роскомнадзором слово в ходе выступления в Лужниках



«И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал президент России.



Видео: Мария Улазовская / «Новая газета» pic.twitter.com/25WI1q1aUp — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 18, 2022

Главковерх РФ «восхитился» тем, как «как воюют, как действуют» российские военные в Украине, по его версии, это выглядит так: «плечом к плечу; помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя».

«Такого единения у нас давно не было», — заверил обитатель Кремля. И даже осмелился процитировать Библию: «Мне приходят в голову слова из священного писания: „Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих“».

Спокойно заявив об «отдании (чужих) душ», Путин еще раз сказал, что начал «спецоперацию» из-за того, что жители Донбасса якобы «подвергались геноциду». «Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине», — заявил Путин под рев толпы.

Организованный был это рев, или многие действительно считают, что массовое убийство людей является «освобождением» этих самых людей от «геноцида» мирной и свободной жизни, выяснить невозможно. Да и не важно: картинка останется в истории России и мира. Как и эта убийственная «русская весна».

Артисты Д. Харатьян и А. Скляр. Москва. 18.03.2022 AP - Alexander Vilf

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