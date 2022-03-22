Либо хорошо, либо до 15 лет тюрьмы: зарубежные действия всех госорганов РФ защитили новым законом

Теперь — помимо военных — под «защиту» новых законов попадут все государственные органы РФ.

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла 22 марта законопроект, который позволит наказывать сроками от трех до 15 лет тюрьмы за информацию о действиях всех российских государственных органов за рубежом. Депутаты добавили упоминание госорганов в спешно принятые в начале марта статьи УК и КоАП, карающие за то, что следствие и суд РФ сочтут «дискредитацией», а также «заведомо ложной информацией» о действиях вооруженных сил страны.

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Депутаты ГД РФ во вторник стремительно — во втором и третьем (окончательном) чтении — приняли поправки в новые статьи Уголовного кодекса 207.3 и 280.3, а также в статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Эти статьи были введены в начале марта, через неделю после начала российского вторжения в Украину.

Статья 207.3 УК дает возможность властям сурово карать за «публичное распространение» сообщений о действиях российской армии, которые следствие и суд сочтут «заведомо ложной информацией». Максимальные наказания — от трех до 15 лет заключения. Минимальные — штраф от 700 тысяч до 5 млн рублей.

Статьей 280.3 УК в начале марта было введено наказание за «публичные действия, направленные на дискредитацию» действий армии РФ. Она предусматривает сроки тюрьмы от трех до пяти лет (а как минимум штрафа от 100 тысяч до одного миллиона рублей). За публичную «дискредитацию» также предусмотрено административное наказание (штрафы от 30 тысяч) по новой статье 20.3.3 КоАП.

Теперь — помимо военных — под «защиту» этих законов попадут все государственные органы РФ. В том, что касается их действий за пределами России.

Один из соавторов поправок Александр Хинштейн перечислил ряд госорганов, о которых идет речь в новых нормах: посольства, торгпредства и дипучреждения, представительства Россотрудничества, Росгвардия и МЧС.

Кроме Хинштейна, авторами поправок стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также Ирина Панькина, Василий Пискарев, Андрей Клишас.

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