Концерн Renault остановил завод в Москве и начал переоценку своего участия в капитале «АВТОВАЗа»

Концерн Renault 23 марта приостановил работу своего завода в Москве и начал переоценку своего участия в капитале «Автоваза»

Вечером 23 марта в кратком заявлении совет директоров французского автоконцерна Renault сообщил о немедленной приостановке производства на своем заводе в Москве. Об этом решении было объявлено после призыва к международному бойкоту продукции компании, которая продолжает работу в РФ в условиях вторжения войск Владимира Путина в Украину.

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Группа Renault объявила, что также «оценивает возможные варианты» действий в отношении своей доли в капитале российского «АВТОВАЗа» — «действуя ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудникам в России».

Завод Renault в Москве работает с 2005 года. Его основной профиль сейчас — выпуск внедорожной модельной линейки, в в том числе внедорожника Duster, кроссовера Kaptur и купе-кроссовера Arkana.

Акционером «АВТОВАЗа» концерн Renault стал в 2008 году. Французский автопроизводитель принял решающее участие в модернизации и фактическом спасении предприятия в Тольятти. Позже группа Renault увеличила свою долю в капитале российского предприятия, став ведущим акционером. Примерно треть акций осталась у госкорпорации «Ростехнологии». На данным момент 100% акций «АВТОВАЗа» принадлежат совместной компании «Лада Авто Холдинг», где почти 65% принадлежит Renault и менее 33% — «Ростеху».

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