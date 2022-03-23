Французский бизнес в России — кто уходит, кто остается?

22 марта, Total Energies объявила об отказе от закупки нефти и нефтепродуктов у России в 2022 году.

Выступая в среду, 23 марта, перед французским парламентом, президент Украины Владимир Зеленский призвал французские компании, работающие в России, прекратить поддерживать российскую «военную машину» и покинуть страну. Французский бизнес — самый крупный иностранный работодатель в России. В то время, как одни компании заявляют о свертывании деятельности, другие предпочитают остаться.

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Говоря французским парламентариям о французском бизнесе в России, Владимир Зеленский назвал компании Renault, Auchan и Leroy Merlin.

В понедельник сотрудники «Leroy Merlin Украина» попросили французский бренд, а также другие бренды семейного холдинга Mulliez (AFM), присутствующие в России (Auchan и Decathlon), прекратить там свою деятельность. В воскресенье магазин «Leroy Merlin» в Киеве подвергся обстрелу российской армии. В ответ на призыв украинского президента 23 марта Leroy Merlin заявил, что намерен продолжать свою деятельность в Российской Федерации.

Накануне выступления Зеленского, во вторник, приглашенный на телеканал BFM Business генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский заявил, что ни одна французская компания не покинула страну. Это не точно.

Мировые лидеры люкс-индустрии Hermès, LVMH, Chanel и Kering уже 4 марта объявили о временном закрытии своих магазинов в России, а судовладелец CMA-CGM (четвертый в мире морской контейнерный перевозчик) заявил, что приостанавливает все поставки в российские порты на неопределенный срок «из соображений безопасности». Однако ни одна французская группа, работающая в сфере товаров широкого потребления, действительно, не последовала этому примеру, в отличие от своих британских, американских и других коллег.

Как и многие руководители французских предприятий в России, Шинский объяснил нежелание компаний прекращать бизнес в России заботой о российских сотрудниках и потребителях. По его словам, уход был бы «контрпродуктивен» — средний класс может в такой ситуации сплотиться вокруг российской власти. 1200 французских компаний, присутствующих в России, обеспечивают занятость 160 000 человек. Французский бизнес — самый крупный иностранный работодатель в РФ.

Генеральный менеджер группы Bonduelle Гийом Деброс, объясняет решение тем, что компания обязана обеспечивать продовольствием местное население. Кроме того, Bonduelle работает в России уже двадцать лет, это мультикультурная команда, и многие сотрудники давно имеют в России родственные связи. Такая же ситуация и в других компаниях. Более того, несмотря на давление со стороны своих команд в Париже и Киеве, французские группы не демонстрируют открыто антипутинскую позицию.

В таких секторах, как здравоохранение, питание и даже радироэлектроника (Danone, Lactalis, Auchan, Bonduelle, Thalès и т. д.), компании также объясняют свое решение остаться необходимостью снабжать больницы и кормить население.

Российский рынок для французских предприятий

Но есть и другие причины. Россия — огромный рынок для французских предприятий. Российская дочерняя компания Bonduelle, например, — самая прибыльная в группе. Многие руководители среднего и мелкого бизнеса покинули Россию с самого начала войны. Однако для крупных компаний это также означает закрытие заводов и полную потерю давно развивавшегося прибыльного бизнеса.

В таком положении находится компания Renault. Два завода АвтоВАЗа в настоящее время закрыты из-за отсутствия поставок комплектующих. Однако Renault намерена продолжать свою деятельность в России. Французское предприятие вложило в восстановление «АвтоВАЗа» не менее двух миллиардов евро, а выпуск трех новых моделей дал надежду на начало нового этапа стратегии. Россия — второй рынок Renault по объему, здесь продается 500 000 автомобилей в год.

Российские власти уже намекнули иностранным компаниям на возможность национализации их предприятий. В группе Renault уверены, что россиянам не хватит компетенций для продолжения деятельности, даже в случае помощи Китая, обладающего навыками промышленного проектирования. Но опасность остается.

Mulliez задействует в России труд 90 000 сотрудников и обладает 400 магазинами, из них Auchan является работодателем для 30 000 человек и обладает 231 магазином. В 2021 году российский оборот бренда составил около 10% его общего дохода. Для марки Leroy Merlin Россия является вторым рынком после Франции, российские магазины осуществляют более 18% его деятельности.

После почти месяца войны в Украине французская компания Total Energies также приняла решение прекратить часть своей деятельности в России. Группа объясняет, что намерена «неукоснительно соблюдать все санкции» и сначала приостановить любое новое финансирование, а затем любой новый проект. Во вторник, 22 марта, Total Energies объявила об отказе от закупки нефти и нефтепродуктов у России до конца 2022 года (речь идет о долгосрочных контрактах на покупку нефти, которые французы не намерены продлевать; торговлю российской нефтью на спотовых рынках трейдеры Total Energies прекратили еще в конце февраля). Однако компания не прекращает деятельность, связанную с российским газом. В отличие от нефти, которую можно купить в других странах и транспортировать через другие страны, российский газ сложно заменить. «Мы не знаем, как это сделать», — сказал президент компании Патрик Пуянне в эфире RTL.

Он также сослался на юридические ограничения. «По газу у нас долгосрочные контракты, и мы не знаем, как их остановить, если только правительства не примут санкции, которые позволят осуществить то, что называется „форс-мажор“. Иначе мне придется выплатить русским миллионы».

Глубоко укоренены в России и французские банки. 22 марта Crédit Agricole объявил, что приостанавливает деятельность в России. Однако это коснется только инвестиционно-банковской и финансовой деятельности. В понедельник BNP Paribas также заявил, что его российская дочерняя компания BNP Paribas ZAO «больше не может обрабатывать транзакции своих клиентов». Положение Société Générale еще сложнее — в России у него есть крупный розничный банк, Росбанк, в котором работает почти 12 000 человек.

Репутационный риск

4 марта Le Figaro обнародовала содержание встречи Эмманюэля Макрона с представителями французского бизнеса, присутствующего в России. Как сообщает газета, министр экономики Брюно Ле Мэр, присутствовавший на встрече, указал, что каждая компания вольна сама определять свою стратегию в России, но «представляется более разумным приостановить свою деятельность, чем покинуть страну поспешно, в одностороннем порядке и никого не предупредив». Всего на встрече присутствовали пятнадцать руководителей промышленных групп, банков и сельскохозяйственных объединений.

В своем телевизионном обращении к французам 2 марта президент Французской Республики подчеркивал экономические, культурные и политические связи, связывающие Париж и Москву: «Мы не воюем против России. Мы знаем все, что связывает нас с этим великим европейским народом».

При этом, оставаясь в России, французские компании подвергаются серьезному репутационному риску. В социальных сетях усиливается критика в их адрес и призывы к бойкоту. Перед головным офисом Mulliez во Франции прошла демонстрация с лозунгами «Auchan, Mulliez, уходите из России». В демонстрации принимали участие французские депутаты, представители партии «зеленых» EELV.

Как пишет 23 марта «Медуза», компания Louis Vuitton также подверглась критике в соцсетях из-за своей новой коллекции LV Volt. Новые украшения этой линейки содержат в себе буквы L и V, вместе напоминающие Z.

Деятельность в России сегодня — это репутационный риск, но он может стать юридическим риском, если Уголовный суд признает российские военные преступления.

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