Россия во второй раз с начала войны огласила свои потери, заявив о 1351 погибшем военном

Первый заместитель начальника российского генштаба Сергей Рудской 25 марта заявил, что в ходе российско-украинской войны погибли 1 тысяча 351 российский военный, еще 3 тысячи 825 военных получили ранения. Это значительно ниже, чем данные о российских человеческих потерях, которые называют в Украине и в НАТО.

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Россия во второй раз с начала российско-украинской войны огласила офицальные данные о своих потерях. «К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — цитирует ТАСС Сергея Рудского.

В предыдущий раз министерство обороны РФ оглашало данные о потерях среди российских военнослужащих, брошенных на войну с Украиной, 2 марта. Тогда власти РФ заявляли о 498 погибших.

Генштаб ВСУ заявил, что к 25 марта «потери» российской армии на войне с Украиной составили примерно 16 100 военнослужащих. В сводках украинского генштаба не уточняется, входят ли в это число раненые и пленные. Российские власти не комментировали эти цифры.

Российский генштаб утверждает, что за месяц войны безвозвратные потери украинских вооруженных сил и нацгвардии составили 14 тысяч человек, еще 16 тысяч украинских военнослужащих ранены. Украинские власти не подтверждают эти данные, оглашаемые Москвой.

Накануне The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника НАТО сообщила, что от 7 до 15 тысяч российских военнослужащих могли быть убиты за четыре недели войны с Украиной. Сообщается, что эта оценка основана в том числе на информации от украинских официальных лиц, на данных, обнародованных Россией, и на открытых источниках.

НАТО оценивает общие российские потери (убитые, раненые, пленные) в Украине в 30–40 тысяч человек.

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