«Агора» и «Сетевые свободы»: в России фактически введено военное положение

Задержания на антивоенной акции в Москве, 2 марта 2022 г.

В России с началом войны против Украины фактически введено военное положение с ограничением базовых конституционных прав и свобод, говорится в докладе, подготовленном главой «Международной Агоры» Павлом Чиковым и руководителем «Сетевых свобод» Дамиром Гайнутдиновым. Доклад был обнародован 25 марта.

Реклама Читать далее

Несмотря на формально объявленную «спецоперацию», в России в течение лишь одного месяца было фактически введено военное положение с ограничением основных конституционных прав и свободы собраний, слова, передвижения и частной собственности, говорится в докладе правозащитников.

«Нейтрализация политического и информационного пространства в предыдущий год была подготовкой к военному этапу», — отмечают авторы.

Подчеркивается, что власти после начала войны отказывались согласовывать как антивоенные протесты, так и акции в поддержку «спецоперации», обычно под предлогом «антиковидных ограничений». Общее число задержаний на антивоенных акциях, по данным «ОВД-Инфо» превысило 15 тысяч человек. Сообщалось о применении насилия к задержанным, избиениях дубинками и применении к задержанным электрошокеров.

В разгар протестов власти быстро приняли поправки в КоАП и УК, которые получили универсальное название «законов о военной цензуре». Изменения УК вводят возможное наказание до 15 лет колонии за распространение информации об использовании российской армии, которую власти РФ сочтут ложной.

К моменту публикации доклада было известно о минимум 213 административных и 10 уголовных делах по новым законам. Четыре уголовных дела но новой уголовной статье 207.3 о «фейках» об армии возбуждены в отношении журналистов, например, в отношении Александра Невзорова.

Известно о десятках следственных мероприятий в отношении журналистов и гражданских активистов, формально не связанных с антивоенными протестами.

По данным Роскомсвободы, «военные блокировки» затронули минимум 811 различных информационных ресурсов. Символом наступления военной цензуры стало отключение от эфира «Эха Москвы». Были заблокированы иностранные соцсети, российский суд объявил деятельность компании Meta «экстремистской».

Правозащитники указывают, что в связи с войной у россиян уменьшились возможности на свободу передвижения. Неоднократно продлевался запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ. Многие западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Россия в ответ закрыла небо для рейсов компаний из этих стран. Авиасообщение у России остается лишь с несколькими странами. А сухопутные границы России остаются под коронавирусными ограничениями.

В докладе говорится также о «пересмотре права собственности». В начале марта Путин подписал указ, вводящий разрешительный порядок заключения любых сделок российских компаний с гражданами и фирмами из «недружественных» стран. Такие сделки должна одобрять правительственная комиссия. Другой указ от 18 марта запретил россиянам и российским компаниям без разрешения ЦБ приобретать доли в иностранных компаниях.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться