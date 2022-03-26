Россия отныне концентрирует основные усилия на наступлении в Донбассе, заявил первый заместитель начальника генштаба ВС РФ Сергей Рудской. В Пентагоне подтверждают, что главной целью для России после месяца войны является именно Донбасс. Россия переоценила свои возможности по захвату городов и недооценила украинское сопротивление, отметил представитель минобороны США.

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Россия ограничивает свои военные амбиции после месяца ожесточенного сопротивления Украины и значительных потерь?

Главным для России сейчас является наступление в Донбассе, а не Киев, сказал высокопоставленный представитель Пентагона (его цитирует «Рейтер»). По его словам, это может быть попыткой России отрезать ВСУ на востоке от остальной части страны и создать рыгачи влияния на переговорах. В США констатируют, что действия ВС России в Донбассе стали «более агрессивными».

25 марта первый замглавы российского генштаба, начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской на пресс-конференции заявил, что Россия изначально рассматривала два варианта ведения войны. Первый — война в пределах границ Донецкий и Луганской областей Украины. Второй — военные действия на всей территории Украины. По его словам, второй вариант был выбран, чтобы не дать Украине «подпитывать» группировку, задействованную в операции объединенных сил в Донбассе.

Рудской заявил, что «основные задачи первого этапа операции выполнены», боевой потенциал Украины, как он утверждает, «существенно снижен». Это позволяет России «сосредоточить основные усилия» на наступлении в Донбассе, что является, по его словам, «главной целью» РФ.

Рудской не исключил попыток штурма украинских городов, осаждаемых российскими войсками, несмотря на то, что, по его словам, изначально таких планов не было. «Такую возможность (штурма) мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса», — заявил первый замглавы российского генштаба.

Пентагон: Россия переоценила свои возможности и увязла в Украине

По данным США, российские войска «застряли» на нескольких направлениях в Украине. «Очевидно, они (Россия) переоценили свои возможности взять Киев, и откровенно переоценили свои возможности взять любой город. Они явно недооценили украинское сопротивление», — отмечает высокопоставленный представитель минобороны США.

В Пентагоне отмечают, что южный Херсон, вероятно, уже не находится под таким «прочным» контролем России, как раньше, и оспаривается. Что касается Киева, российские войска «увязли» в попытках окружить город и занимают оборонительные позиции. Накануне в Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление в Киевской области.

Представитель Пентагона сказал, что боевая мощь РФ в Украине составляет около 85–90% от уровня до вторжения. По его словам, впервые США видят признаки того, что Россия собирается перебросить в Украину свои войска из Грузии, размещенные там после войны в августе 2008 года.

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