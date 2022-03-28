СМИ: за Немцовым следили те же «киллеры из ФСБ», что и за Навальным. При чем здесь Путин?

Сотрудники ФСБ, которые следили за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни, причастны к отравлению как минимум трех других оппозиционеров, резко высказывавшихся в адрес Кремля и выступавших против начатой в 2014 году войны в Украине. Как показывают результаты расследования, которое провели издания The Insider, Bellingcat и русская службы Би-би-си, за Немцовым следили «убийцы из той же группы киллеров ФСБ, которая отравила Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу». Расследование опубликовано 28 марта, его уже прокомментировали в Кремле.

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Гибельные санкции

Судя по данным, представленным в расследовании, «киллеры из ФСБ» стали ездить за Борисом Немцовым не позднее чем 19–21 мая 2014 года — после того, как он начал лоббировать расширение западных санкций против ближайшего окружения Путина: за войну в Донбассе и аннексию Крыма.

Кроме того, Немцов был одним из главных организаторов многотысячных антивоенных маршей в Москве (можно сравнить их с беспомощными одиночными пикетами, проходящими в России сейчас в ответ на полномасштабную войну против Украины).

В конце января 2014 года Немцов встречался с сенаторами Джоном Маккейном и Роном Джонсоном и передал им имена 13 человек из путинского окружения для включения в санкционный список. «20 марта США опубликовали дополненный список санкций, в который вошли спикер Госдумы Сергей Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава РЖД Владимир Якунин, директор ФСКН Виктор Иванов и „кошельки Путина“ — Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко.

Через 2 месяца после этого мы видим, как за Немцовым начинают ездить киллеры из ФСБ», — пишет The Insider.

Поездки эфэсбэшников за Немцовым проходили по той же схеме, которая затем использовалась в случае с отравлениями журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы-младшего, писателя Дмитрия Быкова и политика Алексея Навального: то есть, спецслужбисты приезжали в те же города, что и их «жертвы» (незадолго до приезда жертв), и уезжали незадолго до их отъезда или сразу после — чтобы не пересекаться с ними в дороге.

Всего расследователи The Insider, Bellingcat и русской службы Би-би-си нашли 13 таких поездок сотрудников ФСБ вслед за Борисом Немцовым.

Как пишет The Insider, последняя найденная ими поездка «киллеров из ФСБ» за Немцовым имела место 21 февраля — то есть за шесть дней до того, как оппозиционера убили на Большом Москворецком мосту выстрелами в спину.

Почему за несколько дней до убийства за Немцовым перестали ездить спецслужбисты (если перестали)? Они знали о том, что убийство поручено «чеченской группе»? И если знали, то были ли связаны действия обеих групп, или каждой изначально дали отдельное «задание», но затем заказчики «отдали предпочтение» показательному расстрелу у стен Кремля вместо «тихого» отравления?

Ответов на эти вопросы расследование не дает, но найденные новые факты — важный элемент пазла, который, возможно, когда-то сложится гораздо более полно.

Известно также, пишет The Insider, что за два дня до убийства политика, то есть 25 февраля 2015 года, «группа киллеров из ФСБ» уже переключилась на другую жертву — начала ездить за Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который, вместе с Немцовым, лоббировал принятие санкций против окружения Путина.

Владимир Кара-Мурза-младший и Борис Немцов на пресс-конференции «Коррупция и злоупотребления на Олимпийских играх в Сочи». 30.01.2014. Вашингтон. Getty Images via AFP - ALEX WONG

Причем началось все до войны в Донбассе — Немцов и Кара-Мурза продвигали еще принятие закона Магнитского, который был принят американским Конгрессом в 2012 году и предусматривает запрет на въезд в США и замораживание активов для российских чиновников, ответственных за «грубые нарушения прав человека».

Уже в мае 2015 года Кара-Мурза был отравлен (отравление «повторили» в январе 2017 года — с тем же «результатом»: Кара-Мурза выжил). Отравление Дмитария Быкова произошло в апреле 2019 года, отравление Алексея Навального — в августе 2020-го.

И как выяснилось в результате расследования The Insider, Би-би-си и Bellingcat, как минимум один сотрудник ФСБ «отметился» в слежке за всеми упомянутыми людьми — Борисом Немцовым, Владимиром Кара-Мурзой-мл., Дмитрием Быковым, Алексеем Навальным.

А за Немцовым следовали как минимум трое из «группы отравителей» ФСБ.

Дмитрий Быков и Алексей Навальный на акции протеста. 04.02.2012 AP - Sergey Ponomarev

Три эфэсбэшника

Имена следовавших за Немцовым в его поездках по стране сотрудников ФСБ — Валерий Сухарев (имя прикрытия — Николай Горохов), Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков (Сухарев позже был в группе эфэсбэшников, отравивших Кара-Мурзу, Быкова и Навального, а Кривощеков участвовал как минимум в отравлении Навального, утверждает The Insider).

Сведения об этом, как они сами утверждают, журналисты получили, «пробив» российскую базу данных «Магистраль». Как пишет Би-би-си, к этой базе — где хранится информация о бронировании авиа- и ж/д билетов — имеют доступ сотрудники ФСБ и некоторые сотрудники МВД, занимающиеся расследованием преступлений. Но так как в России все покупается и продается, то данные базы регулярно утекают на черный рынок.

Насколько внимательно группа эфэсбэшников следила за Немцовым, понятно хотя бы по одному примеру, отмечает The Insider. 2 июля 2014 года Немцов купил билеты в Новосибирск в 00:10, а уже в 00:20 Сухарев и Кривощеков забронировали билеты по тому же маршруту.

Сухарев и Кривощеков, как считают расследователи, работали (и вероятно, работают) в Службе по защите конституционного строя ФСБ — так называемой «Второй службе ФСБ». (Вводя санкции против предполагаемых отравителей Навального, минфин США описывал задачу этой службы как «предотвращение внутриполитических угроз», напоминает Би-би-си).

При этом Сухарев участвовал во всех тринадцати найденных журналистами в базе «Магистраль» поездках за Немцовым. Позднее Сухарев ездил за Кара-Мурзой, Быковым и Навальным.

Расследователи также утверждают, что Сухарев и Кривощеков руководили оперативниками Института криминалистики ФСБ во время операции по отравлению Алексея Навального. Би-би-си уточняет, что в составе института ФСБ, как заявляли советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.

За две недели до отравления Навального «Сухарев сделал несколько десятков звонков высокопоставленным сотрудникам ФСБ, связанным с операцией», пишет The Insider.

За две недели до поездки Навального в Томск Кривощеков «сделал 24 телефонных звонка Ивану Осипову, одному из оперативников ФСБ, который [...] отвечал за нанесение „Новичка“ на одежду Навального», — продолжает издание, добавляя, что в эти же дни Кривощеков 38 раз разговаривал по телефону со специалистом по химоружию Станиславом Макшаковым, «который руководил командой по отравлению из Института криминалистики». В ночь с 19 на 20 августа 2020 года Кривощеков звонил Макшакову шесть раз — «именно в это время ночью яд был нанесен на одежду Навального», отмечают расследователи.

Расследование дела об убийстве Немцова

Этот же Институт криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435) поучаствовал в деле об убийстве Бориса Немцова (из 55 экспертиз по делу Институт выполнил 45, пишет The Insider).

Напомним, родственники Бориса Немцова, их адвокаты и соратники убитого политика неоднократно утверждали, что расследование фактически было остановлено на уровне рядовых исполнителей.

В феврале 2020 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выпустила доклад, в котором говорится, что российские правоохранители не провели даже формальных следственных действий по этому делу — из-за отсутствия на то «политической воли».

ОБСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова.

Но следствие никогда не пошло дальше: приговоры пятерым рядовым исполнителям из Чечни (они получили от 11 до 20 лет тюрьмы) — вот и все, на чем остановились власти.

Записи камер видеонаблюдения с Большого Москворецкого моста «исчезли», глава Чечни Рамзан Кадыров, его родственник Адам Делимханов и глава Росгвардии Виктор Золотов даже не были допрошены, несмотря на требования потерпевших.

Как не был привлечен к ответственности и предполагаемый организатор преступления Руслан Геремеев — майор чеченского батальона «Север», родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.

К слову, в 2020 году президент Путин наградил сенатора Геремеева орденом «За заслуги перед Отечеством». Указ был подписан 27 февраля 2020 года, то есть ровно в 5-летнюю годовщину убийства Бориса Немцова.

В марте 2015-го, через нескролько дней после убийства, был награжден президент Чечни Рамзан Кадыров — орденом Почета. Были и другие «знаки внимания» — например, в сентябре 2018-го Путин наградил руководителя следственной группы (по делу Немцова) Николая Тутевича орденом Мужества, а начинавший расследование с первого дня следователь Борис Краснов в мае 2015 года пошел на повышение, а в 2020-м «дорос» до должности генпрокурора.

Многие не раз отмечали «символичность» места убийства Бориса Немцова — у стен Кремля, как и «символичность» даты убийства журналистки Анны Политковской, убедительно рассказывавшей в России и мире страшные «детали» путинской «спецоперации» в Чечне. Политковскую убили в день рождения Путина, 7 октября 2006 года.

«Новая газета» нашла много общего еще и в деталях организации и осуществления убийств Немцова и Политковской, совершенных выходцами из Чечни.

И в «сопровождении» убийства Политковской и самого расследования этого преступления активно участвовали сотрудники ФСБ и МВД.

Что касается Руслана Геремеева, то следователи заявили в суде, что «пытались» допросить подозреваемого в его родовом чеченском селе Джалка, но им «никто не открыл» и они уехали. При этом, по данным «Новой», Геремеев не только спокойно жил в Чечне и принимал участие в совещании основных силовиков республики, которое было созвано сразу после ареста предполагаемого киллера и остальных фигурантов дела об убийстве Немцова, но и выезжал за границу, посещал Москву, и каждый раз спокойно возвращался в Чечню.

27 марта 2022 года «пропавший» на долгое время из публичного поля Геремеев «всплыл» на войне РФ против Украины: по словам главы Чечни Кадырова, сейчас этот «Брат» руководит «его подразделением», которое «с помощью Всесильного Аллаха отбило нациков и захватило административный центр» в Мариуполе.

То есть, «пехотинец Путина» не только не наказан, но и приехал «на выручку» главнокомандующему, чья война против Украины, как уверяют эксперты, явно пошла не по плану. Возможно, Геремеев отправлен в своеобразный «штрафбат» — платит отправкой на фронт за долгие годы «прикрытия» по делу Немцова. А может, выложив несколько видео в соцсетях, вернется в Чечню.

В любом случае, мало сомнений в том, что если бы в Кремле хотели по-настоящему расследовать дело об убийстве Бориса Немцова, то задержать Геремеева не составляло бы никакого труда. Хоть в Джалке, хоть в Мариуполе.

Реакция Кремля

Точно так же можно утверждать, что руководство РФ — будь оно заинтересовано в расследовании убийств и покушений на своих политических оппонентов — должно было бы заинтересоваться и опубликованным расследованием о связи людей из «команды киллеров ФСБ» одновременно с делом об убийстве Немцова и с историями о покушениях на Навального, Быкова, Кара-Мурзу (мы пишем «историями», потому что уголовные дела по поводу этих покушений так и не были заведены).

Но в Кремле даже не стали делать вид, что опубликованные сведения заслуживают изучения.

На просьбу прокомментировать выводы расследования пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил Би-би-си: «Все это не имеет и не может иметь никакого отношения к российскому правительству. Все это похоже на очередную утку».

ФСБ не ответила на запрос Би-би-си.

Когда Путин высказался об убийстве Немцова и отравлении Навального

Напомним, был в истории и единственный случай, когда Путин прокомментировал сразу и расследование дела об убийстве Бориса Немцова, и отсутствие уголовного дела по факту отравления Алексея Навального.

Путин сделал это 10 декабря 2020 года на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на заявление члена СПЧ, журналиста Николая Сванидзе.

Журналист напомнил президенту о том, что расследование по поводу отравления Навального в России так и не было начато. «Если открыть расследование по этому делу, то можно тогда будет найти [...], что случилось. Отравлен ли он? Кем отравлен: Индирой Ганди покойной или сам себя отравил? [...] Что с ним случилось-то?», — спросил Сванидзе.

Алексей Навальный на марше памяти Бориса Немцова. 25.02.2018 AFP - VASILY MAXIMOV

Путин ответил, как всегда не упомянув имени и фамилии главного оппозиционера: «Теперь [...] по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов». Президент РФ также заявил, что российская прокуратура «неоднократно обращалась к своим коллегам» (за границей) с просьбой «прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования», но якобы не нашла понимания.

На уточняющий вопрос Сванидзе, можно ли все-таки открыть уголовное дело в России,

Путин ответил: «Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело».

«Но проверка проводится, Николай Карлович», — добавил президент РФ.

Затем он «ответил» на вопрос об убийстве Бориса Немцова. «Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заверил Путин.

Так что зачем Кремлю новые детали...

Борис Немцов и Юлия Навальная на суде над Алексеем Навальным. Киров. 15.05.2013 AFP - SERGEY BROVKO

P.S. Издание The Insider пообещало вскоре опубликовать вторую часть своего расследования — «о том, как чеченские киллеры организовывали убийство Немцова и почему официальная версия сильно отличается от реальной».

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