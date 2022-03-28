Языки русского сопротивления — попытка моментального снимка

СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

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С 24 февраля 2022 года, с начала вторжения РФ в Украину, день идет за год. Восемь лет назад, когда в Украине пришло к власти правительство Арсения Яценюка, в российских СМИ потешались: первое заседание украинского кабмина пришлось вести на русском языке. Причина была проста: один из членов правительства — грузин — не знал государственного языка.

►Другая Россия Украины

Правда, потом это радостное сообщение российским пропагандистам пришлось срочно прятать, иначе всякому стало бы ясно: конфликт в Украине идет не по линии языка, а по линии политической культуры. Молодой европейской стране — Украине — противостоит государство, отброшенное своим руководством и закрепившейся у власти когортой далеко в позапрошлый век. Формально эта страна еще называется федерацией, а фактически она стала унитарной диктатурой.

Через месяц после начала вторжения РФ в Украину начал свою работу первый государственный русскоязычный телеканал под названием FREEДОМ. Это англо-русское образование многозначно: оно не только включает в американское понимание «свободы» еще и русского «дома». За ним — важнейшая концепция, на которой первоначально строилась идея роспуска СССР — как наследницы Российской империи. Этот роспуск должен был, среди прочего, позволить всем народам бывшей империи обрести свой дом. Тогда, в разгар «перестройки» 1985–1990 годов, тридцать пять лет назад, эта задача многим казалась выполнимой. Но она была исполнена лишь частично — для пятнадцати так называемых союзных республик — от Азербайджана до Узбекистана, от Украины до Эстонии.

Загвоздка была в том, что внутри союзных республик были спрятаны меньшинства, и большинству меньшинств пришлось несладко. Вот и в Российской Федерации решили из старого советского лозунга «расцвета и слияния наций» выкинуть «расцвет» и оставить одно «слияние»: все языки национальных автономий были объявлены не обязательными для изучения.

28 ноября 2008 года вышел циркуляр Министерства образования, запрещающий сдавать выпускные экзамены на других языках. Татарстан попробовал было оспорить это предписание, но успеха не добился: в 2009 году Верховный суд РФ подтвердил решение министерства. С этого момента можно отсчитывать начало культурной реколонизации народов России, ассимиляции миллионов людей.

Для большинства русских этот процесс остается не замеченным и сегодня. Только горстка русских ученых, называть которых я сейчас не буду, потому что боюсь за их судьбу, только горстка ученых понимает в полной мере, какого масштаба преступление против культуры своей страны — и Российской Федерации в целом, и всех населяющих ее народов — совершили правящие страной малограмотные чекисты. В июле 2018 году Госдума приняла закон, разрешающий людям, живущим в так называемых национальных автономиях, не изучать местные языки, которые, таким образом, окончательно утратили свой прежний статус.

В головах российского начальства — от президента РФ и руководителей его администрации до так называемых деятелей образования и культуры — просто отсутствует представление о человеческой жизни, о многообразии, единственности и богатстве каждой, даже самой малочисленной группы людей, говорящих, думающих и пишущих на родном языке. То, что понимали в 1920-х гг. в бывшем СССР, к концу ХХ века стали понимать по всей Европе. Это — общее место культурной политики развитых стран в начале ХХI века. Но это представление, оказывается, темный лес для текущего руководства Российской Федерации.

Есть язык, который не изучался в Российской Федерации, хотя и являлся родным, или первым материнским языком, для миллионов ее граждан, — украинский. Недавно выяснилось, что для президента РФ и его советников украинский — и вовсе не самостоятельный язык. Как и Украина — не самостоятельное государство, а недоразумение, которое нужно вернуть «назад в рейх». Война, начавшаяся 24 февраля 2022 года, фактически началась уже в 1991 году, когда был распущен СССР. Но гораздо важнее другое: в 2022 развернулся и отложенный в 1921 году распад Российской Империи.

► Исторический смысл политического косноязычия

Сейчас, ровно сто лет спустя после успешной большевицкой приостановки распада империи, процесс этот снова набирает обороты. Российская Федерация могла бы сохранить хотя бы формально старые советские завоевания «расцвета и слияния». РФ могла бы сохранить дух и букву федеративной республики как сообщества республик и областей. Возможно, в таком случае население российских автономий не увидело бы в войне РФ с Украиной новой угрозы для себя, а с угрозой — и новые перспективы на возвращение недавно отнятых прав на собственную культуру, на собственный язык.

В нулевых годах XXI века это возвращение соединялось с требованиями государственной независимости, пожалуй, только у чеченцев. Жестокое подавление движения за независимость Чеченской Республики Ичкерия стало уроком для всех — от татар до якутов.

Теперь, после 24 февраля 2022 года, положение начинает меняться. Единственной, но грозной силой, которая удерживала меньшинства России от сепаратизма, была российская армия. Война, которую РФ начала против Украины, показала, что эта армия — миф. Конечно, она еще способна удаленно разрушать города и убивать мирных жителей. Но она не может долго оставаться опорой для политиков-реколонизаторов. Мир, вставший на сторону Украины, это и большой мир меньшинств, вплоть до самого маленького меньшинства — одного человека, сохранившего чувство собственного достоинства.

► Почему Россия не понимает по-удмуртски?

Новый эрэфийский колонизатор не несет с собой ничего, кроме смерти. Его язык — это путинский клоачный диалект матерных приказов и бесконечной кромешной лжи. Как немецкий язык Гитлера и Гиммлера, он навязывает людям под угрозой смерти и боли «русский мир». Несколько дней назад русский философ Андрей Коробов-Латынцев, «кандидат философических наук и начальник научно-исследовательского отдела в Донецком высшем общевойсковом командном училище», так описал философский смысл борьбы за «русский мир»:

«Продолжаем сражаться, братья. За нашими спинами Алексей Хомяков и Иван Аксаков, Федор Достоевский и Константин Леонтьев, Мамлеев и Лимонов, Мотор и Воха, Гиви и Мамай, Мозговой и Захарченко. Все, живые и мертвые, все мы одним бессмертным полком идем делать общее Дело. Работаем. Работы впереди еще много».

Как видно, среди мертвых соратников Коробова-Латынцева не оказалось никого из русских людей, понимавших и поднимавших культуру так называемых малых народов, народов, которые населяли Россию прежде и населяют ее теперь. Список мертвых писателей обрывается на писателях-постмодернистах, Мамлееве и Лимонове, а за ними — фотографии с надгробий боевиков, кончивших жизнь в огне колониальной войны. Пределы русскому миру «Мотора и Вохи, Гиви и Мамая» сейчас очерчивают снаружи вооруженные силы Украины.

Но и внутри страны философия реколонизации будет пользоваться все меньшим спросом. Коробов-Латынцев может предложить русским своим соотечественникам язык «Мозгового и Захарченко», язык отчаянного контркультурного сопротивления не только остальной Европе, но и всей русской культуре. Путин и его люди четверть века пытались упростить «русский мир». Они не были готовы признать и принять ни сложность современного мироустройства, ни ответственность за великие русские тени — не Мотора и Вохи, а, например, Чехова и Короленко. И Андрей Коробов-Латынцев — это русский Рамзан Кадыров, и едва ли оба мужчины поняли бы друг друга при встрече, увидели бы друг в друге сограждан.

Сейчас на стороне Украины, по данным независимых СМИ, сражаются два батальона чеченцев — имени шейха Мансура и имени Джохара Дудаева. На стороне РФ в Украину вошли так называемые кадыровцы. От того, чем кончится это внутрироссийское противостояние на фоне уже состоявшейся украинской деколонизации, зависит и будущее Российской Федерации, вернее — скорость разложения нынешнего режима и постепенного появления на территории РФ новых государств.

Что будет образцом для этих новых государств? Европейский Союз? Бывшая Югославия? Сколь мирным и ненасильственным будет это размежевание? Пока можно сказать одно: чем дольше продлится террор путинских сил против Украины, чем больше будет демонстрироваться фатальная слабость русской армии, тем более трудным будет и освобождение от колониального ига всех народов России — от русского до якутского. С 24 февраля 2022 года день идет за год, а неделя — за десятилетие.

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