Кто спасает русский язык от Российской Федерации?

СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Российская Федерация объявила себя хозяйкой русского языка, а заодно и вообразила себя защитницей тех, кто говорит по-русски, живя вне России. Что вышло из двух этих ложных предпосылок? Кто да и зачем спасает сейчас русский язык от агрессивного государства? На эти вопросы отвечает в своей еженедельной колонке наш постоянный автор профессор Свободного Университета Гасан Гусейнов.

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История языка — это не только история слов, но и история имен и географических названий. Например, от греческого имя Νικόλαος произошли и немецкое Nicolaus, и русское Николай, и украинское Микола. По-русски это украинское имя записывают иначе – «Мыкола». Эта запись — отрыжка Валуевского циркуляра 1863 и Эмского указа 1876 года, когда, в целях уничтожения украинского языка, всем украинцам было велено перейти с украинской азбуки на русскую, так называемую ярыжку (или ерыжку). Название этого письма происходит от русских букв — «еров», ныне называемых «твердым знаком» и «ы», которые в украинской азбуке отсутствуют. Идея русификаторов 19 века была проста — задушить украинский язык в объятьях русского через письмо и печать. Так, в циркуляре 1863 года распространение украинского языка в России приписывалось козням поляков, которые и сами восставали против российской империи, и украинцев подталкивали к расшатыванию царской власти:

В С.-Петербурге даже собираются пожертвования для издания дешевых книг на южно-русском наречии. Многие из этих книг поступили уже на рассмотрение в С.-Петербургский цензурный комитет. Не малое число таких же книг представляется и в киевский цензурный комитет. Сей последний в особенности затрудняется пропуском упомянутых изданий, имея в виду следующие обстоятельства: обучение во всех без изъятия училищах производится на общерусском языке и употребление в училищах малороссийского языка нигде не допущено; самый вопрос о пользе и возможности употребления в школах этого наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же понятен для малороссов как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками, так называемый, украинский язык. Лиц того кружка, который усиливается доказать противное, большинство самих малороссов упрекает в сепаратистских замыслах, враждебных к России и гибельных для Малороссии.

Мечта русского самодержавия — проглотить и освоить украинский язык как составную часть русского — как когда-то римлянам удалось без остатка растворить в латинском другие языки Италии, — эта мечта не сбылась. Украинский язык выжил. Правда, русский язык и в самом деле включил в свой словарь массу украинских слов. Но беда в том, что некоторые украинские слова, особенно те, что важны для самосознания украинцев как политической нации, по-русски сегодня произносятся через губу в средствах массовой информации, политиками и многочисленными недругами Украины в Российской Федерации. «Мова», «державна мова», «майдан», «самостийность»… Так что вовсе не Украина стала Анти-Россией, а из России Путин и его друзья слепили Анти-Украину.

Антиукраинское бешенство, распространяемое на протяжении всего первого постсоветского тридцатилетия, вылилось в конце концов в нынешнюю попытку уничтожения Украины как государства. Этой цели — проглотить Украину как не существующую в действительности политическую и культурно-историческую общность — русские националисты в Москве поначалу надеялись достичь только через язык. Им казалось — добейся они признания русского языка вторым государственным языком Украины, пусть и наряду с украинским, и бывшая колония сама падет к их ногам. Но Украина продолжала пользоваться русским языком как ни в чем не бывало. Как бы ни сопротивлялись украинцы, требовавшие особых условий для украинского языка и сокращения употребления русского, большинству населения страны удалось сохранить гражданскую и политическую лояльность к украинскому государству и культурную лояльность по отношению к русскому языку.

Но для русских политических консультантов, политиков и чекистов, дорвавшихся до власти в конце ХХ столетия, именно это и было неприемлемо. Не может, не должно существовать рядом с Россией крупное государство, продолжающее пользоваться русским языком, но не являющееся частью России. Вы должны понять, кричали наперебой украинцам Константин Затулин или Петр Толстой, Владимир Путин или Маргарита Симоньян, вы все — русские, вы просто забыли об этом! А кто не знал, тому мы это сейчас объясним.

Чтобы размягчить души европейцев и американцев, а также собственных жителей, российская пропаганда четверть века на каждом шагу объясняла, что украинский национализм это не что иное, как просто нацизм. Что, забыли уже, говорили они, как украинские нацисты помогали Гитлеру истреблять евреев? Посмотрите-ка, они ведь и сегодня хотят именно этого! Этот автоматический перенос событий первой половины 1940-х годов на постсоветскую Украину никак не хотел работать. А уж когда политики еврейского происхождения и вовсе оказались в Киеве у власти, стало ясно, что «времени на раскачку» не осталось.

Массовая ненависть к Украине распалила население РФ до полной готовности к войне.

А если не ударить сейчас, то и правдоподобных для внешнего мира поводов к уничтожению украинства и Украины попросту не останется.

Вот почему Путин и приступил к геноциду, в первую очередь, русскоязычного населения Украины — людей, не справившихся, с точки зрения русских нацистов, с поставленной перед ними задачей — стать частью «русского мира».

Для этого русские писатели и русские политики должны были перейти на язык, который целое столетие выращивала советская власть. Этот современный государственный русский необычайно сложен — в нем есть и казенный деревянный язык нелепых иносказаний («специальная военная операция» вместо простого слова «война»), и общепонятный фирменный блатняк Путина и Лаврова, и возвышенная церковная речь иерархов и художников слова, вообще — вся рекрутированная на воинскую службу русская литературная и философская мысль, — всё пошло в топку, всё пригодилось.

Город Буча. Подорванный БМП-2 путинских войск. 1 апреля 2022. REUTERS - STRINGER

Одно худо — от прежней общности с русскоязычным украинским миром остался только один пласт — русского матерного языка. Тут и главное украинское прозвище президента Путина, и направление движения «русского корабля», которое задали украинские пограничники с острова Змеиный.

От официального «русского мира» кремлевские лидеры оставили своим подданным только русский мат. Это поразительное достижение тем более обидно, что в довоенной России было множество прекрасных поэтов и мыслителей. Но сейчас Российской Федерации принадлежат только искандеры и калашниковы, из которых расстреливают города и поселки. А язык русский — не принадлежит.

Мариуполь и Буча, Гостомель и Ирпень. Еще две недели назад дикторы мировых СМИ не знали, где ставить ударения в этих названиях. Сейчас они это знают. И правильно ставят их в один ряд с Катынью, с Сандармохом, с Грозным.

Миллионы беженцев из Украины ринулись в Восточную и Центральную Европу. Сотни тысяч добрались до Германии. Здесь сначала запаниковали: где взять столько украинских переводчиков. Ведь 99 славистов из ста — в соответствии с геополитическим весом — изучают русский, а не украинский язык. Да и в Германии сейчас живет несколько миллионов русскоязычных граждан. Некоторые из них так обработаны российским телевидением, что готовились к встрече «украинских националистов» как полномочные представители «русского мира». Кого же они увидели перед собой? Таких же, как и они сами, бежавших от русской войны людей.

Русские немцы или русские евреи никогда не вернутся из Германии в Российскую Федерацию, но они привыкли духовно окормляться русскими телепрограммами: по телевизору и несвежая портянка не пахнет. Но все-таки жить и работать все эти бывшие русские будут в Германии.

А вот русскоязычные украинки и их дети и внуки, укрывшиеся сейчас в Германии, мечтают вернуться в свою свободную Украину, как только кончится путинская война, как только прогонят эрэфийских оккупантов. Вот и получилось, что сейчас по всей Германии русскоязычные украинки пытаются на русском языке врачевать своих немецких русскоязычных помощниц и помощников от тяжкого поражения головного мозга, нанесенного за тридцать лет русской ложью больших и маленьких путиных и соловьевых, скабеевых и шрёдеров.

Да, этот язык еще понадобится мировому сообществу, чтобы подготовить подданных Владимира Путина к возвращению к той самой жизни, которую русские солдаты сейчас день за днем отнимают у Мариуполя и Чернигова, Харькова и Херсона, Изюма и Донецка. Ради этого и приходится украинкам защищать русский язык от русского мира и от Российской Федерации.

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