Московский суд утвердил решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

5 апреля в Первом апелляционном суде в Москве прошло заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал». На нем судья не удовлетворила просьбу защиты приостановить процесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

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Решение о ликвидации ПЦ «Мемориал» Московский городской суд принял 29 декабря 2021 года. Европейский суд по правам человека потребовал приостановить процесс ликвидации ПЦ «Мемориал» и Международного общества «Мемориал» в соответствии с Правилом 39, пока не будет рассмотрена жалоба российских НКО на закон об «иностранных агентах».

22 марта Верховный суд России отказал Международному обществу «Мемориал» в отсрочке ликвидации.

Еще до объявления решения суда правозащитный центр сделал заявление, в котором говорится: «Сегодня, 5 апреля 2022 года, Правозащитный центр „Мемориал“ будет ликвидирован. В этом нет никаких сомнений, поскольку в России уничтожен сам институт правосудия. Суды превращены в инструмент расправы с людьми и общественными объединениями, неугодными властям разных уровней».

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