В США Константину Малофееву предъявлено обвинение в нарушении санкций

Российскому олигарху Константину Малофееву в США предъявлено обвинение в нарушении санкций, введенных после вторжения России в Украину. Об этом заявил в среду, 6 апреля, министр юстиции США Меррик Гарланд. Это первое обвинение против российского олигарха после российского вторжения.

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Миллиардер был определен Минфином США как один из основных источников финансирования российских сторонников сепаратизма в Крыму и оказания материальной поддержки самопровозглашенной Донецкой «республике» на востоке Украины, добавил Меррик Гарланд.

«После санкций США Малофеев попытался обойти их, используя сообщников для тайного приобретения и управления СМИ по всей Европе», — пояснил он на пресс-конференции.

Это первое обвинение российского олигарха в США после российского вторжения, заявила заместитель министра юстиции Лиза Монако.

Константин Малофеев уже попал под европейские санкции, Брюссель также рассматривает его как сборщика средств для пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Во врем пресс-конференции Меррик Гарланд также объявил об «остановке работы» глобальной преступной сети, которая заражала компьютеры вредоносным ПО («ботнет»), контролируемой российской военной разведкой (ГРУ).

«Российское правительство недавно использовало подобную инфраструктуру для нападения на украинские цели», — сказал он. «К счастью, мы смогли отключить этот "ботнет" до того, как его можно было использовать». «Благодаря нашему тесному сотрудничеству с нашими международными партнерами мы смогли обнаружить заражение тысяч сетевых компьютеров» и «мы смогли отключить контроль ГРУ на этих компьютерах до того, как "ботнет" можно было использовать в качестве оружия», — уточнил американский министр.

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