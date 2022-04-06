Умер политический предтеча Путина

КОММЕНТАРИИ

Смерть Владимира Вольфовича Жириновского символически закрывает две эпохи — Ельцина и Путина. О главном его наследии — политической риторике обиды, гнева и насилия — в некрологе постоянного автора RFI Гасана Гусейнова.

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Свою политическую карьеру Владимир Жириновский, скончавшийся, по официальным данным, 6 апреля 2022 года, начал еще при Горбачеве. Его либерально-демократическая партия была зарегистрирована еще в СССР. Отличительными чертами этого объединения были особые, непривычные для страны двоемыслия прямые высказывания. Первым лозунгом Жириновского можно считать формулу «Вас обманывают!», которая стала его девизом уже в 1991 году. (см. журнал Столица, 1991, № 27(33), с.11–13). А уже в 1993 году Жириновский дал формулу последовавшему тридцатилетию:

Демократическое упадочничество открывает шлюзы перенасыщению чужими. Учреждение партийной демократии стало бы концом для моей родины. Россию можно спасти только авторитарным правлением.

Эти слова, произнесенные в интервью для партийной газеты ЛДПР «Либерал», оказались двойным выстрелом — в будущее Российской Федерации и в будущее российского либерализма. Жириновский был первым, кому удалось дискредитировать оба понятия — «либерализма» и «демократии». Возглавляемое им политическое движение — вполне в духе советского двоемыслия — последовательно выступало против либерализма в политике, но ловко пользовалось экономическими свободами. ЛДПР требовала соблюдать принципы демократии для себя, но презирала демократию, когда речь шла о других.

► Жириновский – это Достоевский сегодня!

Будущий общественный строй, о котором вслух мечтал Жириновский, он ценил за «запашок портянок» и охотно делился этой формулой с журналистами.

В 1993 году, когда ЛДПР во главе с Жириновским попала в Думу, астролог и ректор Академии астрологии Михаил Левин ошибся с прогнозом, заявив в интервью «Комсомольской правде» 31.12.1993, что «Жириновский — фигура недолговечная»:

С астрологической точки зрения его декабрьский успех [на выборах] — это и начало серьезного кризиса и для него самого. Когда он получше проявится в конкретной политической работе в парламенте, сразу станет заметен его Сатурн. Плохонький у него Сатурн-то. Жириновский хорош на сцене, в шоу, но последовательная работа и способность организовать даже своих сторонников — к этому он абсолютно непригоден. Все это от Луны, которая в его гороскопе доминирует над Сатурном: напор есть, а способности четко проводить свою политику явно не хватает. Кстати, Троцкий очень похож в астрологическом плане на Жириновского.

Но уже год спустя, 23 апреля 1994 года, Жириновский публикует в «Известиях» статью под названием «О собирательской роли России и молодых волках». Программа, начертанная в этой статье для президента Ельцина, забуксовала: слишком много сил было затрачено на сохранение в составе РФ Чечни. Запланированный им пятый удар состоял в следующем: «Бывшие» республики входят в Россию в виде губерний — Николаевской, Одесской, Минской, Алма-Атинской, Бухарской».

Жириновский предлагал Ельцину нанести и пятый удар — восстановить Россию «в границах СССР на губернском принципе, без республик-посредников. А там недалеко и до шестого броска — на юг, к Индийскому океану. Но это уже мой шанс, моя миссия».

Жириновский празднует свое воинское звание подполковника. 31/05/1995. REUTERS - Stringer .

Хоть Жириновский и остался политиком № 2 при Ельцине, все же именно его манера речи и выступлений постепенно становилась определяющей для всей российской политики. Именно его стеб, глумление над аудиторией, крайняя грубость по отношению к любым собеседникам, подготовила почву для Владимира Путина. Жириновский был обречен на вечное состязание с лидером КПРФ Г. Зюгановым, но мог гордиться тем, что именно его, Жириновского, политическая риторика стала новым русским мейнстримом.

В.В.Ж. как геополитический фактор

Задолго до ВВП трехбуквенный акроним ВВЖ был объявлен «геополитическим фактором». Именно в этом качестве он впервые объявился на встрече вождей СНГ в гостях у Туркменбаши 23 декабря 1993 года. В 1994 Жириновский объясняет, что собирается опираться на «молодых волков» — молодых предпринимателей, которые приватизируют военную промышленность и армию, потому что точно знают, куда идти и в водах какого океана мыть сапоги. Статьями под примерным названием «Жириновский рвется к Индийскому океану» были заполнены газеты 1990-х гг. И он занялся выращиванием «молодых волков». Один из ранних выдвиженцев Жириновского, одно время возглавлявший молодежную секцию ЛДПР «Снайпер», назвал вождя партии «панком по жизни». До глубокой старости Жириновский не дожил, но панком по жизни оставался до самого конца: ему даже умереть спокойно не дали.

В этой парадоксальной роли юнца и панка, — чем старше и опытнее он становился, тем более агрессивной и развязной делалась его политическая речь, — Жириновский держался все путинские годы. Ему было обидно, что его политическая программа, во-первых, реализуется другими, а во-вторых, реализуется слишком медленно. Постепенно за Жириновским закрепились потешные прозвища («жирик»), его именем назывались не только водка и мужской одеколон, но и, например, шлепанцы.

Писатель и лексиколог Владимир Козловский рассказал в журнале «Столица» (16.04.1995, с. 51):

А вот кому жириновочки?! — послышались слова. Я в изумлении обернулся и увидел мужика в ушанке, хлопавшего домашними шлепанцами типа тех, в которые обряжены пациенты находящейся в соседних пятиэтажках 17-й наркологической больницы. Да почему же они жириновочки? — спросил я. Дешевые, удобные и сделаны в Турции, — охотно объяснил негоциант. — Он ведь на турецком, говорят, занимался.

Этот сложный конгломерат второсортной агентурной работы, ревущей и требующей выхода обиды за распад СССР и громадного, но искусственно сдерживаемого чекистской корпорацией политического успеха в постоянной тени сначала Ельцина, а потом Путина, превратил Жириновского в своего и для политических визионеров, и для маленького недовольного человека. Философ-почвенник Юрий Бородай назвал политическую программу Жириновского «началом синтеза новой национальной идеологии» („Завтра“, декабрь 1993).

Жириновский. 07/12/1996. REUTERS - Stringer .

Образ надежного запасного был выкован в 1993 году. Корреспондент газеты «Аргументы и Факты» спросил в 1994 году у Лидии Матвеевой: «Кого хочет народ, когда в стране смута?»

— Спасителя, — ответила Матвеева. — В таком образе с не меньшим успехом могли бы попробовать себя Ельцин, Шахрай, Травкин, Гайдар, но только Жириновский сыграл того, кого хотят видеть у власти. Демократы же играли самих себя. И доигрались».

С тех пор прошло без малого тридцать лет. Наступает новое смутное время. Может быть, и что-то похуже. В глазах многих россиян ушел чрезвычайно важный для всех запасной игрок. Один из создателей текущего агрессивного политического стиля, именно Жириновский проложил, или проломил, дорогу к переучреждению Российской Федерации в русскую национальную державу в границах бывшего СССР.

Жириновскому повезло: он не увидит краха своей программы.

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