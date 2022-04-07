В Кремле после санкций США впервые назвали дочерей Путина

Катерину Тихонову и Марию Воронцову официально признали дочерями Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что санкции против членов семей политиков «вряд ли нуждаются в какой-то оценке» и «трудно поддаются пониманию». Накануне Минфин США внес Воронцову и Тихонову, родство которых с Путиным официально не подтверждали, в санкционный список.

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«Какова реакция Кремля на новые санкции США? Там, в частности, упоминаются дочери президента», — спросил журналист РИА Новости, слова которого приводит «Медуза», у Пескова.

«В любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению», — ответил пресс-секретарь Путина представителям СМИ.

Катерину Тихонову и Марию Воронцову внесли в санкционный список США накануне. Агентство Bloomberg писало, что ограничения в адрес дочерей Путина — скорее символический шаг, чтобы привлечь внимание президента. Имеются ли у них активы за пределами РФ, неизвестно.

Сам Владимир Путин не подтверждал, что Тихонова и Воронцова являются его детьми. В декабре 2019 года вопрос об этом ему задали на пресс-конференции. «Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает», — ответил Путин на вопрос Би-би-си.

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