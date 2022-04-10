Тебе русским языком сказали — уходи!

СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

За первые десятилетия двадцать первого века Путин и его окружение убедили русских в том, что те не только самый духовный и государствообразующий, но и самый незаслуженно обиженный народ на планете. Ради утоления этой обиды Путин (раз)решил убивать несогласных и даже покончить с остальным миром. Риторику этой специальной чекистской операции разбирает в своей еженедельной колонке профессор Гасан Гусейнов.

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Несколько дней назад в Российской национальной библиотеке случился конфуз. Какой-то чиновник принял портрет выдающегося советского филолога, исследователя истории русской литературы Юрия Михайловича Лотмана за Марка Твена — американского писателя, пользовавшегося в СССР невероятной популярностью. Портрет сняли. Таким образом, была пресечена серьезная диверсия: еще бы, мы ведь чуть ли не воюем уже с Америкой, а тут такое низкопоклонство.

Смеявшиеся или плакавшие над самодурством чиновников исходили из наивной презумпции: «Вот если бы они были пообразованней, то несомненно оставили бы нашего великого литературоведа и семиотика Лотмана висеть там, где он висел». Но беда в том, что не угодили бы чиновнику путинской эпохи ни Марк Твен, ни Юрий Лотман: оба они — не русские.

Русские и россияне: свои и приобщенные

После роспуска СССР антитеза русский и российский, русский и россиянин стала все болезненнее восприниматься многими русскими в Российской Федерации. При СССР все было проще: можно было быть одновременно советским и грузином, советским и русским, советским и молдаванином. Советское обозначало наднациональную общность. Но вот для внешнего мира все советские считались более или менее русскими. Этот остаток старого имперского обозначения — чужого имени для Советского Союза — сыграл злую шутку с постсоветскими россиянами. И в СССР главным народом — по численности вообще и по весу в системе власти — были русские. Но в Российской Федерации русские, а также полностью растворившиеся в них другие бывшие советские славяне — украинцы и белорусы, составляют уже больше 80 процентов населения.

Общий этноним — россияне — показался новой русской власти оскорбительным. Какие-такие россияне? Почему мы не можем сказать о себе просто «русские»? Почему мы должны соглашаться на это самоназвание, общее для нас с этническими меньшинствами? Татары или чеченцы стали частью русского государства несколько столетий или десятилетий назад. Вот пусть и зовутся россиянами, а мы будем русскими, потому что живем в своем государстве как «государствообразующий народ».

Впервые эту идею — противопоставить русских всем остальным народам Российской Федерации как главный народ — выдвинул в 2011 году Владимир Жириновский. В 2020 эта формула вошла в пересмотренный текст Конституции РФ. Одновременно было прекращено обязательное изучение языков всех меньшинств, в том числе — так называемых коренных народов бывшей империи и бывшего Советского Союза.

Вместо имперского спокойствия — националистическое возбуждение

С этого момента Российская Федерация перешла из статуса бывшей империи в статус агрессивного национального государства. А после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что соседний народ — украинцы — это не отдельный народ, а те же русские, что самостоятельного государства у украинцев и быть не может, РФ из национального государства стала превращаться в государство нацистское.

Чтобы скрыть нацистскую природу своего государства, Путин и его пропагандисты четверть века по всем каналам своих и международных СМИ представляли в качестве нацистского, фашистского, националистического государства Украину. Так лживая пропаганда склеилась с ложной самооценкой, а Российская Федерация Путина вернулась к тому, с чего начался распад империй в начале прошлого века, в том числе — конец империи Николая Второго.

Когда Российская империя начала впадать в примитивный национализм в ходе русско-японской и первой мировой войны, она обрекла себя на гибель. Советская реконструкция империи была возможна только потому, что свободу и высокую степень автономии пообещали и всем не русским народам. Вернее сказать — бедноте из этих народов: вся сколько-нибудь влиятельная национальная общественность в завоевываемых странах истреблялась, отправлялась в лагеря и ссылки, вытеснялась за рубеж. 24 февраля 2022 года началась последняя фаза построения русского национального государства на руинах СССР и Российской империи.

Языком прикрытия для этой операции стала риторика борьбы с нацизмом — последнего совместного героического усилия США, Великобритании и СССР для борьбы с идеологией национальной исключительности, а также с самой идеей возможности геноцида в отношении крупных и малых меньшинств, не имеющих для самозащиты собственных государств.

Зеркальная природа российской пропаганды выдает себя в символике, только что запрещенной в странах Европейского союза. Запретили, во-первых, так называемую «колорадку» — модифицированную георгиевскую ленту, которая вытеснила в российском обиходе флаги держав-победительниц во второй мировой войны, а во-вторых, полусвастику — латинскую букву Z, ставшую главным символом «специальной военной операции» Российской Федерации.

Похищение общей памяти о второй мировой войне стало в политике Путина инструментом разложения собственной армии.

Война в Украине идет и как террор мародеров и насильников над мирным населением. Российские военные, как свидетельствуют видеозаписи в отделениях связи Беларуси, не только прошли огнем и мечом по городам и весям Украины, но и занимались крупномасштабным мародерством. С одной стороны, это легко объяснить: вот молодые уссурийские мужчины попадают в зажиточную Бучу и видят, как «жируют нацисты». Начальство, а еще раньше — Соловьев, Скабеева и Симоньян — разрешили им всё, включая кару для «жирующих нацистов». Они забирают «трофеи», чтобы отправить их своим нищим мамам и бабушкам в Уссурийск, а перед этим или после этого вершат свой «праведный суд» над теми, кто попался им под садистскую руку.

Если бы солдат из Уссурийска по ошибке выгрузили на подмосковной Рублевке, эффект был бы тем же самым.

Представьте себе три реальности.

Первая реальность — это российская телепропаганда — фоновое знание каждого офицера и солдата об Украине как «логове нацизма».

Вторая реальность — это реальность, например, Уссурийска. Рядом огнедышащий дракон Китая, а дома — нищета. И вот переброска на запад. Специальная военная операция.

Повторяется то, что было после первой мировой войны в усадьбах и городских квартирах по всей тогдашней Российской империей. Тогда это называлось Гражданской войной.

Впервые эту идею – противопоставить русских всем остальным народам Российской Федерации как главный народ – выдвинул в 2011 году Владимир Жириновский. (В.Путин на прощании с В.Жириновским 08/04/2022). via REUTERS - SPUTNIK

Сейчас легко подтвердить или опровергнуть эту информацию: все имена, адреса и телефоны мародеров и убийц из РФ известны правоохранительным органам и частным лицам, намеренным отомстить не только за каждого убитого ребенка, но и отдельно за каждый синяк случайно выживших людей. Первыми эту месть почувствуют даже не сами мародеры и убийцы, а их командиры, их армия. Такое в мировой истории происходит не в первый раз. Но никогда прежде полиция и частные лица сорокамиллионной страны не держали в руках неопровержимые свидетельства, документы о совершении преступлений. Часть людей (независимо от их русского или украинского происхождения) захочет детального независимого расследования, другая часть — прямого и быстрого наказания всех владельцев посылок с трофеями.

И тут мы снова натыкаемся на бессилие языка. Поименно известны все мародеры, разграбившие Киевщину, опубликованы их телефоны и адреса. Но ведь они грабили «фашистов», «бендеровцев», «нацбаты». Как в 1945 году из Германии, Австрии, Польши, Чехословакии, Венгрии героические советские воины-победители везли свои законные «трофеи», так и тут. Какое достойное слово «трофей»! Но как там было у Высоцкого:

У тети Зины кофточка С драконами да змеями — То у Попова Вовчика Отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, Трофейная Германия… Пришла страна Лимония, Сплошная Чемодания! Взял у отца на станции Погоны, словно цацки, я, А из эвакуации Толпой валили штатские.

Когда воюешь за правое дело, ты уже не насильник, не убийца, не мародер, ты наш мальчик, вернувшийся с трофеями, правда?

Планомерной ложью о «нацистах» в Украине и «доблестных воинах, наносящих удары по военной инфраструктуре», Владимир Путин разложил и свою армию, и свое население.

Возможно, 2022 год превратится для Российской Федерации в подобие того, чем 1918 был для Австро-Венгрии и Османской империи, 1944 год для Пруссии, 1945 — для Германии.

Украина сказала тебе русским языком: «Уходи!» Так чего же ты не уходишь?

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