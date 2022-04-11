«Фактор бунтующей бабушки»: что рассказали о выборах во Франции российские СМИ

Возможно, именно эта женщина решит судьбу второго тура президентских выборов во Франции. На фото: 19.03.2022, избиратели из коммуны Пиффон (департамент Йонна) ждут приезда Марин Ле Пен.

Провластные российские СМИ с большой любовью к фантазии рассказали о первом туре выборов президента Франции. Ознакомившись с их материалами, можно понять, насколько сильно держит французов в тисках недружественная власть Брюсселя и Вашингтона. И вместо достойной кандидатки Марин Ле Пен снова проталкивает в Елисейский дворец неспособного глобалиста Макрона, превратившего политическую жизнь во Франции в «сонное шапито». Но шанс на спасение у «страны галлов» остается, несмотря на всемогущество иноземной закулисы: как сообщило агентство РИА-Новости, Марин Ле Пен все еще может стать президентом Франции — если поднимется с дивана Бунтующая бабушка.

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Российские СМИ так считают

Российские госСМИ начали снабжать свою публику оптимистичными сводками уже в первые минуты после закрытия избирательных участков, — и до глубокой ночи информировали о победоносном шествии Марин Ле Пен, которая якобы на несколько процентов «опережала» Макрона.

При этом не сообщалось, что это — лишь самые первые цифры МВД Франции, которые практически не учитывают данные из средних и больших городов, где для подсчета требуется больше времени. (Именно поэтому французские СМИ в первые часы дают данные, основанные на реальных результатах голосования на сотнях участков, выбранных социологами, а не первые, «деревенские» данные МВД, не отражающие объективных результатов по всей стране).

К утру российские органы информирования все-таки признали очевидное: победу в первом туре одержал Макрон.

Но искусство интерпретации неприятных новостей никто не отменял, поэтому канал «Россия» выпустил материал под заголовком «Выборы во Франции: положение Макрона выправляется» (хотя «выправлять» в общем, было нечего: результаты, которые французские СМИ дали в первые секунды после закрытия участков — Макрон опережал Ле Пен на 4,6% — незначительно скорректировались к полудню: согласно окончательным данным МВД отрыв составил 4,7%).

Газета «Комсомольская правда» вообще фактически приравняла французские выборы к российским, объясняя разницу в «изменении» результата в пользу Макрона так: «И вот — сенсация:

в первые часы после выборов появились некие „результаты по версии МВД Франции“ — 28,20% за Ле Пен, 26,15% за Макрона. Однако итоговые цифры сильно изменились в пользу действующей власти [...]. То ли кто-то включил административный ресурс, то ли французские силовики, так же, как Ле Пен, недовольные мигрантской преступностью, выдали желаемое за действительное».

Если вы не поняли, при чем здесь «мигрантская преступность», из-за которой, оказывается, МВД Франции, могло публиковать данные с участков по мере поступления — просто не пытайтесь понять. Потому что ответ: ни при чем.

Российский «Первый канал» пошел еще дальше, искажая в своем репортаже как результаты первого тура нынешних выборов, так и результаты выборов-2017.

«В этом году (по сравнению с 2017-м — Прим. RFI) рейтинги популярности кандидатов почти сравнялись: у Ле Пен подрос, у Макрона упал. Как итог — разрыв в первом туре всего около 3%», — заявила корреспондентка Анна Курбатова, продемонстрировав чудеса альтернативной арифметики.

Для того, чтобы это понять, достаточно обратиться к реальным цифрам и напомнить, что в первом туре выборов-2017 Эмманюэль Макрон набрал 24,01%, а Марин Ле Пен — 21,3% (Разница = 2,71%), а первом туре выборов-2022 Макрон получил 27,84%, а Ле Пен — 23,15% (разница — 4,69%).

Но к черту подробности. Корреспондентка переходит к тому, что «из-за антироссийских санкций цены на бензин и продукты стремительно растут», «в Макрона уже летели яйца из толпы (инцидент, не имеющий отношения к выборам, произошел в сентябре прошлого года — Прим.RFI), теперь еще летят и упреки от коллег по Евросоюзу — якобы он слишком часто общается с Путиным, но при этом ничего не добивается».

Зато вот Марин Ле Пен «заявила: не стоит вводить против России санкции, которые вредят самой Франции». Но «за выборами во Франции тщательно следят и в США». «Там не на шутку обеспокоены возможной победой Ле Пен», — заверила корреспондентка, ссылаясь на статью в американском издании Politico, вышедшую 8 апреля, то есть до выборов.

Бунтующая бабушка

Результаты выборов во Франции определяют не избиратели, а «заокеанские» и брюссельские «хозяева». Об этом уже совсем прямо пишет автор агентства РИА-Новости Елена Караева.

У госпожи Караевой, как становится понятно из подборки ее материалов и личного профиля на сайте агентства, за плечами не одно десятилетие корреспондентского опыта, она давно пишет правду о творящихся на французской земле безобразиях и просто отдельных недостатках. И все-таки не утратила юношеского журналистского задора для того, чтобы начать обзор первого тура выборов президента Франции так:

«Если бы мы жили в идеальном мире, то Марин Ле Пен и Эрик Земмур в какой-то момент избирательной кампании нашли бы в себе силы, чтобы объединить усилия, и сегодня лидер „Национального объединения“ по итогам первого тура была бы чемпионкой, опередившей как минимум на три процента действующего президента Эммануэля Макрона.

И тогда нынешний французский лидер вертелся бы ужом на сковородке, чтобы ликвидировать не слишком лестный для него разрыв».

Но, как становится понятно из дальнейшего содержания этой действительно выдающейся заметки, которая вышла под заголовком «Французы больше не верят в чудеса», «реальность соткана не только из идеального и романтичного, но и из эгоистических амбиций и себялюбия».

Материал Е. Караевой. © снимок с экрана ria.ru

Помимо «эгоистических амбиций» самих прокремлевских кандидатов, на результат Марин Ле Пен (судя по выводам Е.Караевой), повлияла «пассивность» избирателей, которые, оказывается, «перестали ходить на выборы».

Явка во время нынешнего первого тура действительно стала одной из самых низких в истории президентских выборов Пятой республики, но обвинять в политической «пассивности» граждан страны, где низким показателем считается приход на участки почти 74% избирателей?

Перед публикацией материала можно было бы ознакомиться хотя бы с показателями явки на всех российских президентских «выборах», которая никогда не достигала высот нынешнего французского падения. Но зачем сравнивать, когда нужно обличать:

«…Каждый четвертый из них (из французов) отказался выполнить свой гражданский долг. Пасхальные каникулы для одних, воскресные хлопоты для других, развлечения для третьих. И для всех отсутствующих — абсолютное равнодушие к происходящему в стране, если эта страна находится за закрытой дверью жилища или за садовой калиткой».

«Отсутствующий на выборах гражданин (или гражданка) не только эгоист, он разочарованный в политике эгоист», — прижигает пороки французского мира представительница российского информагентства. И даже заявляет, что французскому гражданину (имя гражданина не названо), «хуже горькой редьки надоело, [...] что его голос власть предержащие не слышат, но при этом та же власть постоянно требует — то солидарности (и денег) с нелегалами, то ту же солидарность власть хочет распространить и на украинцев (зря, что ли, супруга президента фотографировалась с детьми беженцев?)…».

Откуда взялись украинские беженцы во Франции, г-жа Карева тоже не уточняет. Так же, как и то, что подавляющее число французов поддерживает прием в стране бегущих от войны украинцев, а около 90% опрошенных жителей Франции заявляют о том, что шокированы войной, которую развязал против Украины президент РФ Путин.

В «эгоистической пассивности» французских граждан во многом виноват президент Макрон, «не без участия» которого «французская внутренняя политика» «за последние пять лет» превратилась в «сонное шапито», продолжает автор. И «шапито» это «так бы и длило свое бесконечное представление, если бы не два персонажа» — Ле Пен и Земмур.

Но мало того, что они «мягко говоря», «не любят друг друга», мало того, что избиратель — «эгоист», так еще и ему, оказывается, не дают свободы воли две (чужих) руки — рука Вашингтона и рука Брюсселя.

Эрик Земмур показывает средний палец резко высказавшейся в его адрес женщине во время предвыборного визита в Марсель. 27.11.2021 AFP - NICOLAS TUCAT

«Не на скромных деревенских участках решается судьба того, кто встанет у штурвала Франции на следующие пять лет, а в дизайнерски оформленных офисах Брюсселя. И в не менее элегантных кабинетах Вашингтона», — пишет автор информагентства РИА-Новости, никак не аргументируя это смелое заявление, а лишь усугубляя его:

«Не французская бабушка-пенсионерка берет на себя ответственность за выбор президента, а еврочиновник или американский лоббист».

Почему именно «бабушка-пенсионерка» со «скромного деревенского участка» должна решать судьбу страны, автор тоже не уточняет.

И все-таки дает самой себе и какому-то числу своих читателей надежду на то, что через две недели, во втором туре, «чудо» еще возможно:

«В этой фаталистском сюжете учтено все, кроме фактора неожиданности. Или, если хотите, фактора бунтующей бабушки. Которая может сказать — „Какого черта!“ и прийти на избирательный участок через две недели. Так или иначе, но одна против всех элит и систем, от Парижа до Брюсселя и до Вашингтона, Марин Ле Пен сегодня может рассчитывать (раз уж с Земмуром у нее толком не получилось) на свои силы и на принципы бабушки-избирательницы. Та в состоянии, если, конечно, захочет, сделать лидера „Национального объединения“ следующим президентом Франции».

Конец заметки.

Не оставляет своих читателей без надежды и «Комсомольская правда», предлагая совсем уж запредельную, военно-полевую, версию исхода французского голосования: «…За две недели до финального тура выборов может многое измениться. Например, многочисленные источники допускают, что в блокированном центре Мариуполя вместе с украинскими радикалами может находиться большое количество французских наемников и офицеров спецслужб. Если эти домыслы окажутся правдой — это будет серьезный удар по Макрону».

Бедный Макрон. Тем более, что при любом раскладе «Комсомолка», не обещает президенту Франции ничего хорошего: «расслабляться ему рано — последний этап предвыборной гонки станет очень тяжёлым».

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