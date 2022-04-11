Французский банк Société générale объявил об уходе из России.

В понедельник, 11 апреля, через шесть недель после начала российского вторжения в Украину, французский банк Société Générale объявил о прекращении своей банковской и страховой деятельности в России и о продаже принадлежащего ему Росбанка.

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Французский банк Société Générale, оценивает риски вложений в российские активы на уровне 18,6 млрд евро, в том числе 15,4 млрд евро приходится на Росбанк, где он был мажоритарным акционером. Société Générale владеет 99% Росбанка.

На открытии Парижской фондовой биржи котировки акций Société Générale повысились на 5%.

«После нескольких недель интенсивной работы» группа объявила в понедельник утром в коммюнике, что подписала «соглашение» с российским инвестиционным фондом «Интеррос Капитал» «с целью продажи всей своей доли в Росбанке, а также дочерних страховых компаний в России». Эта продажа негативным образом скажется на балансовых счетах группы (списание активов оценивается в 3,1 миллиарда евро).

Розничный банк Росбанк обслуживает 5 миллионов клиентов-физических лиц, 78 000 малых и средних предприятия и 9000 крупных компаний.

«Интеррос» — один из крупнейших фондов в России, владеющий активами в тяжелой промышленности и металлургии, в частности, в компании «Норникель» и в фармацевтическом секторе («Петровакс»).

Его основателем является 61-летний олигарх Владимир Потанин. В 2021 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 27 миллиардов долларов.

В коммюнике «Интерроса» говорится, что «условия соглашения одобрены правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации». Там также сказано, что заключение сделки должно состояться в течение нескольких недель, после «получения всех необходимых разрешений от контролирующих органов».

Société Générale также заявил, что соглашение позволит сохранить рабочие места сотрудникам и «обеспечить преемственность» для работников банка и его клиентов.

В начале марта банковская группа заявляла, что «полностью способна» выдержать потери от возможной утраты контроля над Росбанком. Генеральный директор Société Générale Фредерик Удеа настаивал на независимом управлении дочерней компанией.

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