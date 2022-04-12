Экс-журналистов издания DOXA приговорили к двум годам исправительных работ

Бывшие журналисты издания DOXA в московском суде в апреле 2021 года

Бывших редакторов издания DOXA признали виновным в «вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» через интернет и приговорили к двум годам исправительных работ. Об этом сообщает сам журнал DOXA. Предыдущие меры пресечения им отменили, подсудимых освободили в зале суда.

Реклама Читать далее

По мнению судьи, обвиняемые призывали несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Алле Гутниковой, Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич запретили администрировать сайты в интернете.

К зданию суда пришли несколько десятков сторонников бывших журналистов DOXA. Задержаны были два человека, в том числе девушка, которая надувала шарики синего и желтого цвета.

Дело в отношении авторов студенческого издания DOXA завели в 2021 году. Тогда в России проходили митинги в поддержку Алексея Навального. Следствие обратило внимание на видео, которое записали Гутникова, Арамян, Метелкин и Тышкевич. В нем журналисты выражают поддержку задержанным участникам протестных акций и говорят о том, как можно защищать свои права.

Во время следствия, которое длилось с апреля 2021 года, обвиняемые-де-факто находились под домашним арестом: им выбрали меру пресечения в видео «запрета определенных действий». Они не могли выходить из квартир и пользоваться интернетом.

1 апреля Алла Гутникова произнесла в суде последнее слово. В нем она цитировала Булата Окуджаву, Эдит Пиаф. Марка Робена и других философов, поэтов и общественных деятелей.

Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов дела политическими заключенными.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться