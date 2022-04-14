Евросоюз исправил закон, позволявший продавать России оружие в обход санкций

Снимок сделан инфракрасной камерой Thales Catherine XP. Такие камеры поставлялись из Франции в Россию в период между 2015 и 2020 годами.

Европейский Союз отменил исключение в законе о санкциях, которое позволяло европейским странам продолжать экспорт вооружений в Россию, несмотря на введенное в 2014 году эмбарго. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает агентство Reuters. Как ранее писали журналисты-расследователи 10 стран Евросоюза использовали эту правовую лазейку, что поставлять России оружие на сотни миллионов евро.

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Соответствующая поправка была опубликована в Официальной газете Евросоюза еще 8 апреля. Однако Европейская комиссия не упоминала об этом в своих официальных заявлениях последних дней. Как рассказали Reuters несколько европейских дипломатов, Еврокомиссия сама не стала предлагать поправку во время обсуждения пятого пакета европейских санкций против России, так как не была уверена в том, что большинство стран ее поддержит. Однако соглашение было достигнуто после критики нескольких стран, в том числе Польши и Литвы.

Несмотря на то, что Евросоюз запретил экспорт оружия в Россию в июле 2014 в рамках введенных против Москвы санкций из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов Донбасса, поставки вооружений не прекращались все эти годы. Это стало возможным из-за специального исключения в законе о санкциях, который позволял проводить продажи при условии, что они попадают в рамки контрактов, заключенных до августа 2014 года.

Как ранее выяснили журналисты-расследователи, военная техника поставлялась в Россию из Франции, а также Австрии, Италии, Германии, Болгарии, Хорватии, Финляндии, Чехии, Испании и Словакии. По данным Еврокомиссии, которые приводит Reuters, только за 2021 год страны Евросоюза продали России оружия и боеприпасов на 39 миллионов евро. Таким образом непосредственно перед войной сумма заключенных с Россией контактов выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим, 2020-м годом (25 миллионов евро).

В частности, Франция с 2015 по 2020 год «негласно» поставляла в Россию новейшее военное оборудование: тепловизоры для танков, навигационные системы, инфракрасные детекторы для боевой авиации. Главными бенефициарами этих контрактов стали компании Thales и Safran, основным акционером которых является французское государство. Об этом 14 марта написало французское расследовательское издание Disclose со ссылкой на полученные журналистами конфиденциальные оборонные документы, а также на открытые источники.

Франция была европейским лидером по экспорту вооружений в Россию в период с 2015 по 2020 год, однако, несмотря на эмбарго, поставки осуществляли еще как минимум девять европейских стран, говорится в публикации издания Investigate Europe. Общая сумма экспорта военной техники составила за этот период 346 миллионов евро. Термин «военная техника» оказался очень широким и включал в себя ракеты, бомбы, торпеды, пушки и ракеты, наземные транспортные средства и корабли. Это оборудование российская армия сейчас, возможно, использует в войне против Украины, отмечают расследователи.

После публикации расследования в Еврокомиссии отметили, что экспорт военного оборудования должен был соответствовать «Общей позиции» ЕС, утвержденной в 2008 году (определение единых правил, регулирующих контроль за экспортом военной техники и оборудования). В рабочей группе Совета по экспорту обычных вооружений (COARM) сослались на законодательные исключения, которые и позволили осуществлять экспорт вооружений в России, однако отвергли утверждение, что государства-члены ЕС вооружают Россию.

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