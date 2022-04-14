Российские силовики расширяют репрессии в ответ на антивоенные акции и высказывания

24 февраля армия РФ вторглась в Украину. На фоне боев в России раскручивается маховик репрессий за антивоенные акции и высказывания о войне в соцсетях. Антивоенные выступления и высказывания становятся поводом для уголовного и административного преследования.

В марте 2022 года в российских административном и уголовном кодексах появились статьи о «дискредитации» и «фейках» о российских вооруженных силах соответственно. За прошедшие с тех пор недели были возбуждены десятки административных и уголовных дел по этим новым статьям. Корреспондент RFI собрал данные, позволяющие оценить общих размах репрессий в отношении граждан с антивоенными взглядами, и подробности самых резонансных дел.

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12 апреля суд арестовал сотрудника мэрии Элисты за распространение «фейков» о российской армии. Мужчину обвиняют в распространении «заведомо ложной информации» о вооруженных силах РФ с использованием своего служебного положения, сообщает РИА Калмыкия со ссылкой на региональное УФСБ. В свою очередь, издание «Кавказский узел» уточняет, что арестованного на два месяца гражданина зовут Алтан Очиров, а «фейки» он предположительно распространял в своем телеграм-канале «Вольный Улус», на который подписаны менее 200 человек.

В марте 2022 года в российских административном и уголовном кодексах появились статьи о «дискредитации» и «фейках» о российских вооруженных силах соответственно. За прошедшие с тех пор недели были возбуждены десятки административных и уголовных дел по этим новым статьям. RFI собрал данные, позволяющие оценить общих размах репрессий в отношении граждан с антивоенными взглядами, и подробности самых резонансных дел.

Всего, по данным РБК, чуть более чем за месяц, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП (ст. 20.3.3). Из них по более чем 330 делам суды уже вынесли обвинительные приговоры и назначили административные наказания (штрафы от 30 до 100 тысяч рублей).

В свою очередь, ОВД-Инфо — НКО, занимающаяся, в частности, мониторингом нарушений прав граждан на свободу слова и свободу собраний, сообщает о по меньшей мере 949 административных делах по новой статье по состоянию на 8 апреля. Уголовных дел меньше — по последним данным, 26, включая уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Новые дела — как административные, так и уголовные — возникают практически каждый день в разных регионах, так что, конечно, такое применение можно считать интенсивным, учитывая количество дел и время, прошедшее с момента их включения в кодексы. Разумеется, это свидетельствует о серьезном ухудшении ситуации с правами на свободу слова (прежде всего, но и на свободу собраний тоже), потому что поводом для преследования становятся фактически любые призывы к миру, включая состоящие из двух слов или даже из звездочек, и распространение любой не совпадающей с официальными сводками министерства обороны РФ информации о войне, — сообщил RFI аналитик ОВД-Инфо.

При этом он отметил, что одно вступившее в силу решение по 20.3.3 статье КоАП при повторном подобном высказывании человека может стать поводом для преследования уже по уголовной статье 280.3.

13 апреля Василеостровский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО до 1 июня художницу и музыкальную исполнительницу Александру Скочиленко — по версии следствия, она заменяла в магазине ценники на «недостоверную информацию об использовании вооруженных сил РФ».

В тот же день в Абакане был задержан главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Об этом сообщил телеграм-канал «Цифровое средневековье». По его данным, дома у журналиста был проведен обыск, в результате которого были изъяты компьютеры, средства связи и носители информации. Самого Афанасьева доставили в Следственный комитет. Представители ведомства уже заявили, что будут ходатайствовать об аресте журналиста. В начале апреля «Новый фокус» опубликовал материал, в котором рассказал об 11 бойцах местного ОМОН, которые отказались участвовать в «спецоперации» в Украине.

Еще одним фигурантом уголовного дела по обвинению в распространении «фейков» о российской армии стал известный журналист Александр Невзоров. В интервью Meduza он рассказал, что находится не в России, но испытывает «большой соблазн вернуться, чтобы показать этим дебилам, что не все их боятся».

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