Как сохранить доступ к сайту Radio France Internationale после блокировки в России

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С 15 апреля доступ к сайту Международного французского радио RFI на всех языках заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры. «Мы сожалеем, что доступ к сайту RFI был заблокирован как на русском, так и на всех других языках, что еще больше лишает российское общество возможности свободно получать информацию», — заявила дирекция общественной медиакорпорации Франции FMM, в которую входит радиостанция. RFI продолжает работу, чтобы наши материалы по-прежнему были доступны в России. В партнерстве с «Репортерами без границ» создана зеркальная копия сайта RFI.

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► Зеркальная копия сайта RFI на русском ►►► https://rfi.global.ssl.fastly.net/ru/

В эту пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес один из материалов портала Radio France Internationale в свой реестр запрещенных на территории России сайтов и страниц сайтов. Фактически российским пользователям оказался недоступен весь домен https://www.rfi.fr/ с сайтами на 15 языках, включая русский и французский.

Международное французское радио вошло в число еще пятнадцати СМИ, которые 15 апреля пополнили список из более чем 2300 медийных интернет-ресурсов, заблокированных на территории РФ после начала войны в Украине.

С заявлением по поводу блокировки сайта RFI в России выступила Мари-Кристин Сарагос, президент и генеральный директор французского медиахолдинга France Médias Monde (FMM), в который входит Radio France Internationale. По ее словам, «RFI, как и другие международные СМИ, расплачивается в России за свою независимую работу по предоставлению информации». Блокировка «еще больше лишает российское гражданское общество возможности свободно получать информацию, основанную на проверенных фактах», отметила глава общественной медиакорпорации Франции, осуществляющей международное вещание на французском и иностранных языках.

«Мы продолжим нашу информационную работу, мобилизуя все технические решения, чтобы наш контент оставался доступным для российского населения», — подчеркнула Мари-Кристин Сарагос.

При поддержке организации «Репортеры без границ» с 15 апреля доступна зеркальная копия сайта RFI на всех языках.

НА РУССКОМ по адресу ►►► https://rfi.global.ssl.fastly.net/ru/

Из разворачивающегося меню в верхнем правом углу страницы можно перейти на сайты всех остальных языковых редакций RFI, в том числе французской, английской, испанской.

Через сервисы VPN сохраняется доступ к основному адресу сайта RFI на русском

Канал RFI на русском в Telegram : https://t.me/RFI_R

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