Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Radio France Internationale
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В России заблокировали доступ к сайту Radio France Internationale. Основанием для блокировки стало требование Генпрокуратуры от 12 апреля. Решение о блокировке было принято Роскомнадзором 15 апреля.
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к отдельной статье, опубликованной Русской службой RFI, в которой цитируется репортаж спецкора Le Figaro из Киева с рассказом украинского клинического психолога Катерины Галянт о жертвах насилия со стороны российских военных.
Однако пользователям в России оказался недоступен сайт ко всему домену RFI как на русском, так и на других языках.
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Основанием для блокировки стала статья 15. 3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений».
15 апреля вместе с RFI Роскомнадзор заблокировал также русскую версию издания The Moscow Times за новость про сотрудников ОМОНа, отказавшихся принимать участие в «спецоперации». Этим же решением в реестр попали издания из Грузии, Украины и Латвии.
The Moscow Times / @MoscowTimes и французская радиостанция RFI / @RFI @RFI_Ru попали под «военную цензуру» в России— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) April 15, 2022
👉👉 https://t.co/kVPx1OJU4g#роскомсвобода #roskomsvoboda #censorship
Как сообщает проект «Роскомсвобода», военной цензуре, по очередному требованию Генпрокуратуры, подверглось более 2300 интернет-ресурсов и медиа, освещающих темы, связанные с войной в Украине.
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