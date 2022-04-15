Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Radio France Internationale

В России заблокировали доступ к сайту Radio France Internationale. Основанием для блокировки стало требование Генпрокуратуры от 12 апреля. Решение о блокировке было принято Роскомнадзором 15 апреля.

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Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к отдельной статье, опубликованной Русской службой RFI, в которой цитируется репортаж спецкора Le Figaro из Киева с рассказом украинского клинического психолога Катерины Галянт о жертвах насилия со стороны российских военных.

Однако пользователям в России оказался недоступен сайт ко всему домену RFI как на русском, так и на других языках.

► Что делать, если доступ к интернет-ресурсам заблокировали? Что такое VPN?

Основанием для блокировки стала статья 15. 3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений».

Информация о блокировке на сайте Роскомнадзора © DR

15 апреля вместе с RFI Роскомнадзор заблокировал также русскую версию издания The Moscow Times за новость про сотрудников ОМОНа, отказавшихся принимать участие в «спецоперации». Этим же решением в реестр попали издания из Грузии, Украины и Латвии.

Как сообщает проект «Роскомсвобода», военной цензуре, по очередному требованию Генпрокуратуры, подверглось более 2300 интернет-ресурсов и медиа, освещающих темы, связанные с войной в Украине.

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